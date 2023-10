Die Population der Grauwale nimmt aufgrund der sich ändernden arktischen Bedingungen ab

Eine neue Studie hat ergeben, dass die Population der Grauwale im östlichen Nordpazifik aufgrund der veränderten Bedingungen im Arktischen Ozean erheblich zurückgegangen ist. Diese Wale, die durch den kommerziellen Walfang vom Aussterben bedroht waren, waren seit den 1980er Jahren mit drei großen Sterblichkeitsereignissen konfrontiert, von denen eines seit 2019 andauert. Diese Ereignisse führten in kurzer Zeit zu einem Rückgang der Grauwalpopulation um 25 % Zeit.

Der Hauptautor der Studie, Joshua Stewart, äußerte sich besorgt über diese Ergebnisse und erklärte, dass diese extremen Populationsschwankungen für eine große, langlebige Art wie Grauwale unerwartet seien. Stewart erklärte, dass die Population rapide zurückgeht, wenn die Verfügbarkeit von Beute gering ist und die Wale aufgrund des Meereises ihre Nahrungsgebiete nicht erreichen können.

Die Studie ergab jedoch auch, dass dieses Aussterben nicht dauerhaft war. Nach dem Aussterben in den 1980er und 1990er Jahren erholte sich die Grauwalpopulation schnell, als sich die arktischen Bedingungen verbesserten. Dennoch brachte die Erholung der Bevölkerung ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Als sich die Bevölkerung dem Niveau näherte, das ihre arktischen Nahrungsgebiete aushalten könnten, reagierten sie empfindlicher auf die Umweltbedingungen und standen im Wettbewerb um begrenzte Ressourcen.

Die Grauwalpopulation im östlichen Nordpazifik wandert jedes Jahr über 12,000 Kilometer von den warmen Gewässern der Baja California, Mexiko, in die nährstoffreichen Gewässer der Arktis. Diese Population wird seit den 1960er Jahren vom Southwest Fisheries Science Center der National Oceanic and Atmospheric Administration genau überwacht und liefert wertvolle Einblicke in die Populationsdynamik der Art.

Die Studie stellte außerdem einen Zusammenhang zwischen den beiden erklärten „ungewöhnlichen Mortalitätsereignissen“ in den Jahren 1999 und 2019 und dem Meereisspiegel in der Arktis fest. Diese Ereignisse standen in engem Zusammenhang mit der Biomasse der Krebstiere am Meeresboden, die die Hauptnahrungsquelle der Grauwale darstellen. Der Rückgang des sommerlichen Meereises kommt der Walpopulation zunächst zugute, da es mehr Möglichkeiten zur Nahrungssuche bietet. Auf lange Sicht kann es jedoch schädlich sein, da der bevorzugte Beutelebensraum der Grauwale abnimmt.

Während Grauwale im Laufe der Jahre Umweltveränderungen überstanden haben, geben die aktuellen Bedingungen Anlass zur Sorge. Die Studie betont die Notwendigkeit, kritisch über die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Grauwalpopulation und ihren arktischen Lebensraum nachzudenken.

