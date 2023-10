Steigende Sterblichkeitsereignisse in der Grauwalpopulation im Zusammenhang mit veränderten Bedingungen im Arktischen Ozean

By

Eine neue Studie von Forschern des Marine Mammal Institute der Oregon State University hat ergeben, dass veränderte Bedingungen im Arktischen Ozean seit den 1980er Jahren zu drei großen Sterblichkeitsereignissen in der Grauwalpopulation im östlichen Nordpazifik geführt haben. Während dieses Sterbens, zu dem auch das anhaltende Ereignis ab 2019 gehörte, kam es innerhalb weniger Jahre zu einem Rückgang der Grauwalpopulation um bis zu 25 %. Dieser drastische Bevölkerungsrückgang wurde auf die geringe Verfügbarkeit von Beutetieren in der Arktis und die Behinderung der Nahrungsgebiete durch Meereis zurückgeführt. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Anfälligkeit selbst hochmobiler und langlebiger Arten wie Grauwale gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels.

Die Grauwale im östlichen Nordpazifik gehören zu den wenigen großen Walpopulationen, die sich vom kommerziellen Walfang erholt haben. Da sich die Population jedoch einem Niveau angenähert hat, das der Tragfähigkeit ihrer arktischen Nahrungsgebiete entspricht, sind sie empfindlicher gegenüber veränderten Umweltbedingungen geworden. Die früheren Sterblichkeitsereignisse in den 1980er und 1990er Jahren waren vorübergehender Natur und die Bevölkerung erholte sich schnell, als sich die Bedingungen verbesserten. Dies hat die Annahme in Frage gestellt, dass die sich erholenden Populationen ihre Tragfähigkeit stabil halten würden.

Die in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie betont auch den Wert einer langfristigen Datenerfassung für das Verständnis von Arten und ihrer Abhängigkeit von der Umwelt. Die Grauwale werden seit den 1960er Jahren umfassend untersucht und liefern entscheidende Einblicke in die Populationsdynamik und die Auswirkungen des Klimawandels auf diese ikonische Art. Die Forschung wurde durch die kontinuierlichen Überwachungsbemühungen des Southwest Fisheries Science Center der National Oceanic and Atmospheric Administration ermöglicht.

Der anhaltende Rückgang des arktischen Meereises und die sich schnell ändernden Meeresbedingungen stellen die Grauwalpopulation langfristig vor große Herausforderungen. Während ein geringerer Meereisspiegel im Sommer die Möglichkeiten zur Nahrungssuche erhöht, dürfte die insgesamt durch den Klimawandel bedingte Verringerung der Meereisbedeckung schädliche Auswirkungen auf Grauwale haben. Das Verständnis dieser Dynamik ist entscheidend für die Entwicklung wirksamer Schutzstrategien für diese sich erholende Population.

