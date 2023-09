Wissenschaftler beobachten zum ersten Mal, dass Antimaterieteilchen aufgrund der Schwerkraft fallen

Wissenschaftler des europäischen Physiklabors CERN haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und beobachtet, wie Antimaterieteilchen aufgrund der Wirkung der Schwerkraft nach unten fallen. Dieses Experiment ist ein bedeutender Meilenstein, da es definitiv die Möglichkeit ausschließt, dass die Schwerkraft Antimaterie nach oben abstößt, was unser grundlegendes Verständnis des Universums in Frage gestellt hätte.

Antimaterie ist das Gegenstück zur Materie und soll beim Urknall in gleichen Mengen entstanden sein. Allerdings gibt es im Universum nur sehr wenig Antimaterie, was zu dem Rätsel führt, was mit der gesamten Antimaterie passiert ist. „Das halbe Universum fehlt“, sagt Jeffrey Hangst, Mitglied der ALPHA-Kollaboration am CERN.

Die Frage, ob die Schwerkraft die Antimaterie in gleicher Weise beeinflusst wie die Materie, wird unter Physikern seit langem diskutiert. Während einige glaubten, dass die Schwerkraft Antimaterie abstoßen würde, gingen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass Antimaterie genau wie normale Materie fallen würde. Das jüngste Experiment am CERN bestätigte diese Hypothese und zeigte, dass die Schwerkraft dazu führt, dass Antimaterie nach unten fällt.

Zur Durchführung des Experiments verwendeten die Wissenschaftler Antiwasserstoff, die ersten Antimaterieatome, die 1996 hergestellt wurden. Sie bauten eine Magnetfalle namens ALPHA-g, in der etwa 100 sehr kalte Antiwasserstoffatome platziert wurden. Durch Variation der Stärke der Magnete beobachteten die Wissenschaftler die Wirkung der Schwerkraft auf Antimaterie in unterschiedlichem Ausmaß. Die Ergebnisse zeigten, dass die Antiwasserstoffpartikel nach unten fielen, ähnlich wie es normale Wasserstoffatome tun würden.

Diese Entdeckung ist nur der Anfang weiterer Untersuchungen zum Verhalten von Antimaterie. Wissenschaftler am CERN planen, genauere Messungen durchzuführen, um zu verstehen, ob sich Antimaterie genau wie normale Materie verhält. Darüber hinaus werden weitere Experimente zur Untersuchung von Antimaterie auf der Internationalen Raumstation und mit dem Large Hadron Collider durchgeführt.

Die Tatsache, dass es im Universum deutlich mehr Materie als Antimaterie gibt, bleibt ein Rätsel. Laut dem Physiker Harry Cliff deutet die Existenz unseres Universums darauf hin, dass es etwas gibt, das wir noch nicht verstehen. Weitere Forschungen zur Antimaterie und ihren Eigenschaften sind von entscheidender Bedeutung, um dieses Rätsel zu lösen.

Quellen:

– CERN: Europas Physiklabor

– Einsteins Relativitätstheorie von 1915