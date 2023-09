Gravitationswellen könnten die Rolle der Dunklen Materie bei der Transformation von Neutronensternen enthüllen

By

Ein Team theoretischer Physiker in Indien hat einen neuen Weg vorgeschlagen, um die Rolle der Dunklen Materie bei der Umwandlung von Neutronensternen in Schwarze Löcher mithilfe von Gravitationswellen zu verstehen. Dunkle Materie ist eine hypothetische Substanz, von der angenommen wird, dass sie durch die Schwerkraft und möglicherweise durch schwache nichtgravitative Wechselwirkungen mit gewöhnlicher Materie interagiert. Diese Wechselwirkungen könnten dazu führen, dass Teilchen dunkler Materie in einem Neutronenstern gefangen werden, dem dichten Kernüberrest eines massereichen Sterns, der als Supernova explodiert ist.

Die Forscher vermuten, dass die Ansammlung dunkler Materie im Kern eines Neutronensterns seine Dichte so weit erhöhen könnte, dass er zu einem Miniatur-Schwarzen Loch kollabiert. Dieses Schwarze Loch würde dann wachsen und den Neutronenstern verschlingen, was zu einem Schwarzen Loch mit einer geringeren Masse als erwartet führen würde. Der Nachweis solch massearmer Schwarzer Löcher könnte verlockende Beweise für die Existenz dunkler Materie liefern.

Beobachtungen von Gravitationswellen aus der Verschmelzung von Schwarzlochpaaren haben bereits die Existenz von Schwarzen Löchern innerhalb einer Massenlücke von 2–5 Sonnenmassen offenbart. Die Forscher vermuten, dass einige dieser Schwarzen Löcher möglicherweise mithilfe dunkler Materie entstanden sind. Die Studie legt auch nahe, dass die Untersuchung dieser Verschmelzungen wichtige Erkenntnisse über die Natur der Dunklen Materie und ihre Wechselwirkungen mit Nukleonen liefern könnte.

Der Vorteil der Verwendung von Gravitationswellen zur Suche nach Beweisen für Dunkle Materie besteht darin, dass es sich um die empfindlichste verfügbare Methode zum Nachweis der nichtgravitativen Wechselwirkungen Dunkler Materie mit gewöhnlicher Materie handelt. Im Gegensatz zu anderen Detektoren unterliegen Gravitationswellenbeobachtungen keinem Hintergrundrauschen von Quellen wie Neutrinos.

Zusammenfassend legt diese Studie nahe, dass Gravitationswellen wertvolle Informationen über die Rolle der Dunklen Materie bei der Umwandlung von Neutronensternen in Schwarze Löcher liefern könnten. Weitere Beobachtungen von Verschmelzungen Schwarzer Löcher könnten es Physikern ermöglichen, verschiedene Modelle der Dunklen Materie zu bewerten und Einschränkungen für ihre Wechselwirkungen mit gewöhnlicher Materie zu liefern.

