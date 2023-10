Zweifel an Einstein und Euler: Die Gesetze der Schwerkraft im Universum testen

By

Im Jahr 1915 stellte Albert Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie vor, die unser Verständnis des Universums veränderte. Anstatt Raum und Zeit als feste Einheiten zu betrachten, schlug Einstein vor, dass sie dynamisch und mit Materie und Licht verwoben seien. Seine Gleichungen erklärten, wie Materie die Raumzeit krümmt und verzerrt und so die Bewegung von Sternen, Galaxien und Licht beeinflusst.

Aber können wir sicher sein, dass Einsteins Gleichungen immer gültig sind? Gibt es Situationen, in denen sie möglicherweise verletzt werden oder in denen die vom Mathematiker Leonhard Euler im 18. Jahrhundert vorgeschlagenen Gleichungen möglicherweise geändert werden müssen? Dies ist eine Frage, die Wissenschaftler untersucht haben, insbesondere angesichts der Geheimnisse, die in unserem Universum immer noch bestehen.

Eines dieser Geheimnisse ist die Dunkle Materie, eine Art Materie, die mit aktuellen Teleskopen nicht entdeckt werden kann. In den 1930er Jahren beobachtete Fritz Zwicky, dass es im Universum fünfmal mehr Materie gab, als wir nachweisen konnten. Er nannte diese unsichtbare Materie „dunkle Materie“. Wissenschaftler waren nicht in der Lage, Teilchen der Dunklen Materie zu identifizieren oder ihr Verhalten zu verstehen. Könnte dunkle Materie anderen Kräften ausgesetzt sein als gewöhnliche Materie und damit Eulers Gleichung in Frage stellen?

Ein weiteres Rätsel ist die Beobachtung, dass sich die Expansion des Universums beschleunigt, im Gegensatz zu dem, was Einsteins Theorie vorhersagt. Wissenschaftler versuchen immer noch, die Ursache dieses Verhaltens zu verstehen. Gibt es eine andere „dunkle“ Substanz mit abstoßender Schwerkraft? Oder ist Einsteins Gravitationstheorie nicht auf sehr große Maßstäbe anwendbar? Diese Geheimnisse sind die Motivation, die von Einstein und Euler vorgeschlagenen Gesetze zu testen.

Forscher haben das Verhalten der Schwerkraft über große Entfernungen im Universum untersucht. Sie haben eine Signatur veränderter Schwerkraft identifiziert, die als „Gravitationsschlupf“ bezeichnet wird. Laut der Allgemeinen Relativitätstheorie sollten Licht und Materie bei ihrer Reise durch die verzerrte Raumzeit die gleiche Biegung erfahren. Durch den Vergleich der Art und Weise, wie Galaxien in Gravitationsschächte fallen und wie das Licht dieser Galaxien abgelenkt wird, können Wissenschaftler feststellen, ob ein Gravitationsschlupf vorliegt.

Wenn jedoch ein Gravitationsschlupf festgestellt wird, ist es schwierig zu bestimmen, ob dieser auf eine Modifikation der Einsteinschen Gesetze oder auf eine Modifikation der Eulerschen Gleichung zurückzuführen ist. Um zwischen beiden zu unterscheiden, müssen Wissenschaftler den als „Gravitationsrotverschiebung“ bekannten Effekt messen, der mit Teleskopen wie dem Dark Energy Spectroscopic Instrument und dem Square Kilometre Array durchgeführt werden kann.

In einer kürzlich in Nature Astronomy veröffentlichten Studie kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Messung des Gravitationsschlupfs allein nicht bestimmen kann, ob eine Änderung der Einsteinschen Gesetze oder der Eulerschen Gleichung vorliegt. Durch die Messung der gravitativen Rotverschiebung könnte es jedoch möglich sein, diese Unterscheidung zu treffen. Die Herausforderung liegt darin, dass Teleskope nur die kollektive Bewegung von Galaxien messen können, die sowohl normale als auch dunkle Materie enthalten. In diesem Szenario wird es schwierig, die Auswirkungen von Dunkler Materie und modifizierter Schwerkraft zu unterscheiden.

Die Gravitationsrotverschiebung, die ausschließlich durch Zeitverzerrung beeinflusst wird, bietet eine Möglichkeit, das Gravitationspotential direkt zu untersuchen. Wenn Licht einem Gravitationspotential entweicht, verschiebt sich seine Farbe in Richtung Rot, was auf die gravitative Rotverschiebung hinweist. Dieser Effekt unterscheidet sich vom Gravitationslinseneffekt, der sowohl durch räumliche als auch zeitliche Verzerrungen verursacht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erforschung der Gültigkeit der Einstein- und Euler-Gleichungen ein entscheidender Versuch ist, die Geheimnisse unseres Universums zu verstehen. Während die Messung des Gravitationsschlupfs möglicherweise keine endgültige Antwort liefert, könnte die Messung der Gravitationsrotverschiebung dabei helfen, zwischen Modifikationen der Einstein-Gravitation und der Euler-Gleichung zu unterscheiden. Weitere Fortschritte bei Teleskopen und Beobachtungstechniken werden es Wissenschaftlern ermöglichen, die wahre Natur der Schwerkraft und des Universums zu entschlüsseln.

