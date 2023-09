Studie legt nahe, dass die Evolution der Säugetiere in Afrika nicht durch die Ausbreitung von Grasland vorangetrieben wird

Neue Forschungsergebnisse stellen die seit langem bestehende Annahme in Frage, dass die Evolution der Säugetiere in Afrika, einschließlich der der modernen Vorfahren des Menschen, in erster Linie durch die Ausbreitung von Grasland vorangetrieben wurde. Eine von Forschern der University of Utah durchgeführte Studie legt nahe, dass Veränderungen in der Vegetation die räumliche Verbreitung von Säugetiergruppen beeinflusst haben könnten, was zum Aussterben und der Entstehung neuer Arten geführt hat. Die Studie konzentrierte sich auf die Modellierung der Reaktionen von 58 modernen pflanzenfressenden Arten auf Veränderungen in der Gehölzbedeckung in Parks und Naturschutzgebieten in Afrika. Die Ergebnisse zeigten eine Präferenz für Umgebungen mit etwa der Hälfte der Waldbedeckung, während nur sehr wenige Arten offenes Grasland oder geschlossene Wälder bevorzugten.

Das Forschungsteam berücksichtigte auch die Ernährungspräferenzen der Säugetierarten, darunter Grasfresser, Browserfresser, Fruchtfresser und Mischfresser. Arten, die offene Lebensräume bevorzugten, zeigten mit zunehmender Gehölzbedeckung einen Rückgang der Wahrscheinlichkeit, während Arten, die geschlossene Wälder bevorzugten, einen Rückgang der Wahrscheinlichkeit mit einer Verlagerung hin zu offenem Grasland aufwiesen. Die Studie ergab, dass einige Arten, wie Impalas, Büffel und Gnus, keine Empfindlichkeit gegenüber sich ändernden Vegetationsbedeckungen zeigten.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das wahrscheinlichste Ökosystem, das sich im späten Känozoikum vermehrt hat, eine Savannenumgebung war, die von Grasland mit Sträuchern und Bäumen dominiert wurde. Diese Umgebungen wurden stark von jährlichen Niederschlägen beeinflusst, die entweder die Wachstumsproduktivität unter trockeneren Bedingungen verringern oder die Pflanzennährstoffe in Gebieten mit übermäßigen Niederschlägen verdünnen könnten.

Die Studie betonte auch die Grenzen der Nutzung fossiler Überreste zur Rekonstruktion vergangener Landschaftsveränderungen. Frühere Studien deuteten darauf hin, dass bestimmte Fossilien auf dichtes Waldland hinweisen. Diese Untersuchung zeigt jedoch, dass diese Fossilien die Waldbedeckung eines größeren Gebiets möglicherweise nicht genau wiedergeben. Die Forscher warnen davor, sich bei paläoökologischen Rekonstruktionen ausschließlich auf Fossilien als „Indikatorarten“ zu verlassen.

Zusammenfassend legt die Studie nahe, dass die Ausbreitung von Grasland im späten Känozoikum möglicherweise nicht der Hauptgrund für die Artbildung und das Aussterben von Säugetieren in Afrika war. Stattdessen spielten Veränderungen in der Vegetationsbedeckung, die durch Faktoren wie Niederschläge beeinflusst wurden, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Säugetierentwicklung auf dem Kontinent.

