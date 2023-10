Gräser, die DNA stehlen, führen laut Studie zu evolutionären Vorteilen

By

Eine kürzlich von der University of Sheffield durchgeführte Studie hat ergeben, dass Gräser die Fähigkeit haben, DNA von umliegenden Pflanzen zu stehlen, was zu natürlichen genetischen Mutationen führt, die ihnen evolutionäre Vorteile verschaffen. Dieser Prozess ähnelt der Herstellung gentechnisch veränderter Pflanzen im Labor.

Die Forschung ist die erste, die zeigt, wie häufig ein lateraler Gentransfer, also die Einführung von DNA einer Art in das Genom einer anderen, bei Gräsern auftritt. Die gestohlenen genetischen Geheimnisse verleihen diesen Gräsern die Fähigkeit, größer und stärker zu werden und sich schneller an neue Umgebungen anzupassen.

Das Verständnis der Rate des lateralen Gentransfers ist entscheidend für die Beurteilung seiner potenziellen Auswirkungen auf die Entwicklung einer Pflanze und ihre Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen. Da Gräser 30 % der Erdoberfläche bedecken und den Großteil der weltweiten Nahrungsmittel produzieren, sind sie die ökologisch und wirtschaftlich bedeutendste Pflanzenkategorie.

Um das Phänomen zu untersuchen, sequenzierte das Sheffield-Team die Genome einer tropischen Grasart und berechnete die Anzahl der Gene, die in verschiedenen Stadien ihrer Evolution hinzugefügt wurden. Es wird angenommen, dass die Übertragungen bei Wildgräsern ähnlich ablaufen wie bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen. Diese Entdeckung könnte die Wahrnehmung und Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen sowie zukünftige Bemühungen zur Steigerung des Ernteertrags und zur Schaffung widerstandsfähigerer Pflanzen beeinflussen.

Dr. Luke Dunning, der leitende Autor der Studie, erklärte, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, gentechnisch veränderte Pflanzen zu erzeugen, von denen einige menschliches Eingreifen erfordern, andere nicht. Die bei Wildgräsern beobachteten Übertragungen könnten durch Strategien mit geringem Eingriff spontan erfolgen. Die Forscher wollen diese Hypothese überprüfen.

Durch ein besseres Verständnis, wie der laterale Gentransfer in freier Wildbahn abläuft, könnte es möglich sein, den Erfolg dieses Prozesses zu verbessern und umstrittene genetische Veränderungen als einen natürlicheren Prozess zu betrachten. Das Team plant, seine Theorie zu testen, indem es bekannte Fälle des lateralen Gentransfers simuliert, um dessen Rolle bei den Variationen zwischen Nutzpflanzensorten zu bestimmen.

Insgesamt wirft diese Studie Licht auf die faszinierende Fähigkeit von Gräsern, DNA zu stehlen und genetische Vorteile zu erlangen, was erhebliche Auswirkungen auf die Bereiche Pflanzenbiologie und Landwirtschaft hat.

Quellen:

– Universität Sheffield

– NatureWorldNews.com