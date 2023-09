Graphenbänder bieten eine bessere Plattform für Twisttronics-Studien

Ein neuer Ansatz für Twistronik-Studien mit Graphenbändern könnte Forschern eine bessere Kontrolle über den Verdrehungswinkel ermöglichen und es einfacher machen, die elektronischen Effekte zu untersuchen, die durch Verdrehen und Dehnen benachbarter Schichten zweidimensionaler (2D) Materialien entstehen. Frühere Twisttronics-Studien konzentrierten sich auf das Verdrehen und Stapeln zweier Materialflocken. Die neue bandbasierte Technik ermöglicht jedoch eine kontinuierlichere Änderung des Verdrehungswinkels, was eine bessere Kontrolle ermöglicht und eine einfachere Untersuchung der elektronischen Effekte ermöglicht.

Durch das Stapeln von Schichten aus 2D-Materialien und das Variieren des Winkels zwischen ihnen haben Forscher herausgefunden, dass sie die elektronischen Eigenschaften dieser Materialien verändern können. Beispielsweise entwickelt eine Graphendoppelschicht eine Bandlücke, wenn sie mit hexagonalem Bornitrid in Kontakt kommt. Dies liegt daran, dass die leicht unterschiedlichen Schichten aus Graphen und hBN ein Moiré-Übergitter bilden, das die Bildung einer Bandlücke ermöglicht. Durch weiteres Verdrehen der Schichten und Vergrößerung des Winkels zwischen ihnen verschwindet die Bandlücke.

Diese Fähigkeit, elektronische Eigenschaften zu ändern, ohne die chemische Zusammensetzung des Materials ändern zu müssen, stellt eine grundlegend neue Richtung in der Gerätetechnik dar und wird als „Twistronik“ bezeichnet. Die Kontrolle der Verdrehungswinkel und der damit verbundenen Spannung bleibt jedoch eine Herausforderung, da verschiedene Bereiche einer Probe unterschiedliche elektronische Eigenschaften aufweisen können. Um dieses Problem zu lösen, legten Forscher der Columbia University eine bandförmige Graphenschicht auf hBN und gebogenen ein Ende des Bandes langsam mithilfe eines Piezo-Atomkraftmikroskops. Dies führte zu einem kontinuierlich variierenden Verdrehungswinkel und einem vorhersehbaren gleichmäßigen Dehnungsprofil.

Die Forscher waren in der Lage, sowohl die Dehnung als auch den Verdrehungswinkel kontinuierlich abzustimmen, was ihnen einen beispiellosen Zugang zum „Phasendiagramm“ der Verdrehungswinkel verschaffte. Dieses Maß an Kontrolle ermöglicht eine präzise Abbildung der Abhängigkeit der elektronischen Bandstruktur vom Verdrillungswinkel, was bisher nicht möglich war. Darüber hinaus bietet die neue Technik die erste Möglichkeit, die Rolle der Spannung in Doppelschicht-Graphensystemen mit magischem Winkel auf reproduzierbare Weise zu messen und eröffnet neue Ideen für die Steuerung der elektronischen Bandstruktur in verdrillten Schichtsystemen.

