Die Gewinner des Astronomiefotografen des Jahres 15

Das Royal Observatory Greenwich hat die Gewinner der Auszeichnung „Astronomiefotograf des Jahres 15“ bekannt gegeben. Beim diesjährigen Wettbewerb gingen über 4,000 Einsendungen aus 64 verschiedenen Ländern ein. Der Wettbewerb ist in 11 Kategorien unterteilt, wobei aus den Gewinnern jeder Kategorie ein Gesamtsieger ermittelt wird.

Der Spitzenplatz im diesjährigen Wettbewerb ging an Marcel Drechsler, Xavier Strottner und Yann Sainty aus Deutschland und Frankreich mit ihrem Foto der Andromeda-Galaxie. Das Bild mit dem Titel „Andromeda, unerwartet“ fängt einen großen, blauen Plasmabogen neben unserer nächsten Nachbargalaxie ein. Der Plasmabogen war eine bedeutende Entdeckung und wird von Wissenschaftlern als mögliches Phänomen untersucht, das nur in unserem Teil des Universums vorkommt.

Zu den Gewinnern in anderen Kategorien zählen Monika Deviat aus Kanada für ihr Foto mit dem Titel „Brushstroke“ in der Kategorie „Aurorae“, Ethan Chappel aus den Vereinigten Staaten für sein Foto „Mars-set“ in der Kategorie „Our Moon“ und Eduardo Schaberger Poupeau für sein Foto „A Sun Question“ in der Kategorie „Our Sun“, Vikas Chander für sein Foto „Zeila“ in der Kategorie „People & Space“, Tom Williams für sein Foto „Suspended in a Sunbeam“ in der Kategorie „Planeten, Kometen & Asteroiden“ und Angel An für sein Foto „Großes kosmisches Feuerwerk“ in der Kategorie „Himmelslandschaften“.

Diese beeindruckenden Fotografien zeigen die Schönheit und Wunder des Universums, indem sie seltene Himmelsereignisse einfangen und Himmelskörper in unglaublicher Detailgenauigkeit hervorheben. Die Gewinnerbilder sind ein Beweis für das Können und die Kreativität der Fotografen sowie die unendliche Faszination für den Kosmos.

Quelle: Royal Observatory Greenwich