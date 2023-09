Verhaltensflexibilität erleichtert eine schnelle Reichweitenerweiterung bei Großschwanzgrackeln

Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, der University of California Santa Barbara und der University of Rochester haben herausgefunden, dass der Große Schwanzgrackel, eine Vogelart, deren Population in ganz Nordamerika rasch zugenommen hat, ihren Erfolg ihrem Erfolg verdankt Verhalten. Die Forscher fanden heraus, dass die Großschwanz-Grackle ihren Lebensraum erweitert und sich an das Leben in städtischeren, trockeneren Umgebungen angepasst hat, im Gegensatz zu ihrem nächsten Verwandten, dem Bootsschwanz-Grackle.

Die Studie, die auf bürgerwissenschaftlichen Beobachtungen des Vogelvorkommens zwischen 1979 und 2019 basiert, ergab, dass die Grackles nicht einfach in neue Lebensräume zogen, die ihren früheren Anforderungen entsprachen, sondern ihr Verbreitungsgebiet aktiv erweiterten, indem sie ihre Lebensraumpräferenzen änderten. Umgekehrt verlagerten Kahnschwanzgrackeln ihr Verbreitungsgebiet als Reaktion auf den Klimawandel nur leicht nach Norden.

Die Forscher untersuchten auch die Rolle des Verhaltens bei der Anpassungsfähigkeit der Grackles an neue Lebensräume. Sie fanden heraus, dass die Population am Rande des Verbreitungsgebiets im Vergleich zur Population außerhalb des Verbreitungsgebiets flexibler und beharrlicher war. Die Forscher spekulieren, dass Beharrlichkeit es Einzelpersonen ermöglicht, Lösungen für Herausforderungen in neuen Umgebungen zu finden, während die Variabilität der Flexibilität innerhalb einer Population die Chancen einer erfolgreichen Expansion erhöht.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Flexibilität und Beharrlichkeit bei der Ermöglichung einer schnellen Erweiterung des Verbreitungsgebiets und legen nahe, dass das Verständnis, wie sich Arten wie die Grackles an neue Umgebungen anpassen, Erkenntnisse liefern könnte, um rückläufigen Arten bei der Bewältigung von Umweltveränderungen zu helfen.

Quelle: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)