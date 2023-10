Einsatz von KI zur Überwachung der marinen Megafauna

Amanda Hodgson, eine Meeressäugetierwissenschaftlerin mit Sitz in Perth, Australien, macht Fortschritte beim Schutz von Dugongs, Schildkröten, Walen und anderen Meerestieren. Dugongs, liebevoll „Seekühe“ genannt, kommen in Küstengewässern auf der ganzen Welt vor, ihre Bestände sind jedoch aufgrund von Entwicklungs- und Fischereiaktivitäten zurückgegangen.

Hodgsons Forschung konzentriert sich auf die Überwachung der marinen Megafauna und ihrer kritischen Lebensräume, mit besonderem Schwerpunkt auf Dugongs. Diese sanften Kreaturen dienen als Indikatoren für die Gesundheit des Ökosystems, da ihre Anwesenheit oder Abwesenheit Aufschluss über den Zustand der Seegraswiesen geben kann, die für ihr Überleben lebenswichtig sind.

Traditionell musste man zur Überwachung von Dugongs unzählige Stunden in kleinen Flugzeugen verbringen und visuell nach diesen Tieren suchen. Im Jahr 2007 war Hodgson einer der ersten, der den Einsatz von Drohnen zur Tierbeobachtung erforschte. Während Drohnen sicherere und genauere Daten lieferten, blieb der Prozess der manuellen Überprüfung Tausender Bilder weiterhin zeitaufwändig und arbeitsintensiv.

Auf der Suche nach einer Lösung, die die Bildverarbeitung automatisieren könnte, arbeitete Hodgson mit KI- und Geoverarbeitungsexperten zusammen, um eine Software namens WISDAM zu entwickeln. Mithilfe der Open-Source-Technologie TensorFlow von Google ermöglichte WISDAM die automatische Bildanalyse, die Kartierung von Tieren in den Bildern und die Bewertung der Hintergrundumgebung.

Die Implementierung von WISDAM hat Wildtieruntersuchungen revolutioniert, indem es Personen ohne Erfahrung in Luftaufnahmen die Möglichkeit gibt, Untersuchungen durchzuführen. Diese Zugänglichkeit ist besonders wichtig in Entwicklungsländern, in denen Dugongs weit verbreitet sind. Forscher, Gemeindegruppen und NGOs auf der ganzen Welt, vom Great Barrier Reef über die Seychellen bis nach Saudi-Arabien, nutzen jetzt WISDAM, um Dugongs in ihren jeweiligen Regionen zu überwachen.

Auf den Seychellen, wo herkömmliche Vermessungen mit bemannten Flugzeugen praktisch unmöglich sind, werden mit WISDAM ausgestattete Drohnen nun eingesetzt, um die lokale Dugong-Population zu lokalisieren und zu zählen. Seit seiner Entwicklung hat WISDAM seine Fähigkeiten über Dugongs hinaus erweitert und kann nun Untersuchungen von Schildkröten, Walen und anderen Meerestieren unterstützen.

Hodgsons Vision für die Zukunft besteht darin, diese Technologie weiterzuentwickeln und ihren Einsatz auf verschiedene Lebensräume und Regionen der Welt auszudehnen. Durch die Nutzung von KI kann jeder zum Schutz der Tierwelt beitragen und dabei helfen, die Populationen der Meeres-Megafauna zu überwachen.

