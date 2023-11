Die tiefen Geheimnisse von Gondwana: Erforschung der Entstehung und des Überlebens eines alten Superkontinents

Gondwana, eine riesige Landmasse, die vor Hunderten von Millionen Jahren existierte, fasziniert weiterhin Wissenschaftler, die ihre Geheimnisse lüften wollen. Dieser alte Superkontinent umfasste das Land, das wir heute als Afrika, Südamerika, den Nahen Osten, Indien und Australien kennen, und entstand durch den kontinentalen Zerfall von Gondwana vor über 100 Millionen Jahren.

Im Laufe der Jahre haben Fortschritte auf dem Gebiet der Geologie es Wissenschaftlern ermöglicht, ein tieferes Verständnis von Gondwana zu erlangen, obwohl es noch viel zu entdecken gibt. Eine kürzlich von einem internationalen Forscherteam durchgeführte Studie legt nahe, dass „supertiefe Diamanten“ der Schlüssel zur Entschlüsselung der Geheimnisse der Entstehung und Langlebigkeit Gondwanas sein könnten.

Wo lag Gondwana?

Gondwana lag auf der Südhalbkugel und umfasste das heutige Südamerika, Afrika, die Arabische Halbinsel, den indischen Subkontinent, die Antarktis, Madagaskar und Australasien. Wissenschaftler gehen seit langem davon aus, dass dieser Superkontinent vor 800 bis 550 Millionen Jahren entstanden ist.

Der Begriff „Gondwana“ wurde vom österreichischen Wissenschaftler Eduard Suess geprägt und leitet sich von einer gleichnamigen Region in Zentralindien ab. Auf Sanskrit bedeutet es „Wald der Gonds“. Die Existenz von Gondwana wurde aus Beweisen von Gesteinen und Fossilien abgeleitet, die in verschiedenen Teilen der Welt gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass diese Exemplare einst miteinander verbunden und nicht durch Ozeane getrennt waren.

Die Rolle von Super-Deep-Diamanten

Nach vorherrschenden Theorien entstand Gondwana als Ergebnis der Kollision mehrerer alter Kontinente im späten Präkambrium und wird oft als „verlorene Welt Gondwanas“ bezeichnet. Es war einer von zwei antiken Superkontinenten, der andere war Pangäa, der sich im frühen Karbon vor etwa 335 Millionen Jahren bildete.

Während die genauen geologischen Prozesse hinter dem Zyklus der Superkontinente noch immer unklar sind, liefert eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie mit dem Titel „Sublithospheric Diamond Ages and the Supercontinent Cycle“ wertvolle Einblicke in die Entstehung Gondwanas. Die Forscher stützten sich auf Kristallisationsaufzeichnungen sublithosphärischer Diamanten, die darauf hindeuteten, dass sich diese Diamanten tief unter der Erdoberfläche bildeten und erst zugänglich wurden, nachdem Gondwana vor 120 Millionen Jahren zu zerfallen begann.

Den Superkontinent-Zyklus verstehen

Durch ihre Forschung entdeckte das Team, dass supertiefe Diamanten eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Auftriebs und des Wachstums von Gondwana spielten. Die von ihnen untersuchten Diamanten wurden vor etwa 90 Millionen Jahren durch Vulkanausbrüche in Brasilien und Guinea, Westafrika, auf der Erdoberfläche abgelagert. Diese Diamanten entstanden in Tiefen von 300 bis 700 Kilometern unter der Erdoberfläche und sind ein weiterer Beweis dafür, dass Südamerika und Afrika einst Teil des Superkontinents Gondwana waren.

