Stanford-Wissenschaftler synthetisieren seltene Form von Gold mit potenziellen Anwendungen in der Elektronik und Energie

Wissenschaftlern der Stanford University ist es gelungen, eine seltene Form von Gold, bekannt als Au2+, zu synthetisieren, die durch Halogenidperowskit stabilisiert wird. Dieses einzigartige Material hat potenzielle Anwendungen im Elektronik- und Energiesektor und ist mit der früheren Forschung des Nobelpreisträgers Linus Pauling verbunden.

Gold ist ein Element, das in der Natur nicht in seiner stabilen Au2+-Form vorkommt. Mithilfe eines Halogenid-Perowskits gelang es den Stanford-Forschern jedoch, diese schwer fassbare Form von Gold herzustellen und zu stabilisieren. Der Au2+-Perowskit kann mit einfachen Zutaten und bei Raumtemperatur synthetisiert werden, was seine Herstellung schnell und einfach macht.

Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da die Goldatome im Perowskit ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die Kupferatome in Hochtemperatursupraleitern. Darüber hinaus verfügen schwere Atome mit ungepaarten Elektronen wie Au2+ über einzigartige magnetische Effekte, die leichtere Atome nicht besitzen.

Die Seltenheit von Au2+ ist auf relativistische Effekte zurückzuführen, die auftreten, wenn sich Teilchen der Lichtgeschwindigkeit nähern. Diese Effekte führen dazu, dass die Elektronen, die die Goldatome umgeben, schwer werden und fest an den Kern gebunden werden. Dadurch verliert Gold auf natürliche Weise entweder ein oder drei Elektronen, wodurch Au1+ bzw. Au3+ entsteht und die Bildung von Au2+ ausgeschlossen wird.

Um den Au2+-haltigen Perowskit herzustellen, mischten die Forscher Cäsiumchlorid und Au3+-Chlorid in Wasser, zusammen mit Salzsäure und Vitamin C. Das Vitamin C spendet ein Elektron und wandelt Au3+ in Au2+ um. Dieses Material ist in fester Form stabil, jedoch nicht in Lösung.

Weitere Tests und Analysen, einschließlich Spektroskopie und Röntgenbeugung, wurden durchgeführt, um die Lichtabsorption und die Kristallstruktur des Perowskits zu untersuchen. Die Forscher glauben, dass diese Entdeckung neue Wege für die Entwicklung von Materialien mit spannenden Eigenschaften eröffnet.

Diese Studie wurde in Nature Chemistry veröffentlicht und die Forschung wurde von Hemamala Karunadasa, außerordentlicher Professor für Chemie an der Stanford University, und Kurt Lindquist, einem Postdoktoranden für anorganische Chemie an der Princeton University, geleitet.

