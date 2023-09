Studie zeigt antioxidative Aktivität in glutenfreiem afrikanischen Teff-Getreide

Forscher der University of North Carolina (UNC) Greensboro haben herausgefunden, dass Teff, ein glutenfreies Getreide, das traditionell in Ostafrika angebaut wird, in menschlichen Zellen antioxidative Eigenschaften aufweist. Die in der Fachzeitschrift Antioxidants veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Auswirkungen von Eragrostis-Teff-Extrakten auf menschliche Zellen und fand heraus, dass Teff den Glutathionspiegel, ein antioxidatives Molekül mit verschiedenen Funktionen im menschlichen Körper, und die mit Glutathionwegen verbundene Genexpression erhöht.

Teff, auch „tef“ geschrieben, ist in den Vereinigten Staaten erhältlich und für seine gesundheitlichen Vorteile bekannt. Antioxidantien spielen eine entscheidende Rolle bei der Neutralisierung instabiler Moleküle im Körper, reduzieren Zellschäden und bieten gesundheitliche Vorteile wie ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

Die Studie nutzte eine Linie menschlicher Leukämie-Monozytenzellen namens THP-1, die häufig in Krankheitsstudien verwendet wird, um die antioxidative Aktivität von Teff zu untersuchen. Die Forscher verglichen elfenbeinfarbene und braune Teffsorten und stellten fest, dass brauner Teff einen höheren Glutathionspiegel aufwies. Diese Entdeckung legt nahe, dass bestimmte Teffsorten möglicherweise stärkere antioxidative Eigenschaften haben.

Dr. Ayalew Ligaba Osena, der leitende Forscher, erklärte, dass die Studie darauf abzielt, Teff-Sorten mit den höchsten antioxidativen Eigenschaften zu identifizieren. Osenas Labor analysiert derzeit 85 Arten von braunem Teff in der Hoffnung, Gene zu isolieren, die für eine erhöhte antioxidative Aktivität verantwortlich sind. Das langfristige Ziel besteht darin, Technologien zu entwickeln, die den Teff-Produzenten in den Vereinigten Staaten und Afrika zugute kommen.

Die Forschung unterstreicht die Bedeutung von Teff für die Bereitstellung nahrhafter, glutenfreier Alternativen. Teff wird derzeit in den USA als Futterpflanze angebaut und sein Mehl wird für den menschlichen Verzehr importiert. Es wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit glutenfreier Diäten die Nachfrage nach Teff ankurbeln wird.

Die Studie war eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Osenas Labor und den Laboren von Dr. Zhenquan Jia und Dr. Nicholas Oberlies an der UNC Greensboro. Der interdisziplinäre Ansatz vereinte Fachwissen in pflanzlicher Molekularbiologie, Chemie und molekularer Toxikologie. Die Forschung bot auch Studenten und Doktoranden Möglichkeiten zur Beteiligung und trug zu ihrer akademischen und beruflichen Entwicklung bei.

Insgesamt wirft die Studie Licht auf die antioxidative Aktivität von Teff und hebt seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile und seine Bedeutung in glutenfreien Diäten hervor. Im weiteren Verlauf der Forschung könnten die Ergebnisse den Weg für die Entwicklung antioxidativer Eigenschaften von Teff und anderen Nutzpflanzen ebnen.

Quelle: University of North Carolina in Greensboro