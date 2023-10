Geheimnisvolle leuchtende Säugetiere: Biofluoreszenz im Tierreich

By

Forscher des Western Australian Museum haben herausgefunden, dass Biofluoreszenz, die Fähigkeit, bei Einwirkung von ultraviolettem (UV) Licht ein buntes Leuchten auszusenden, bei allen Säugetierarten vorhanden ist. Dieser überraschende Befund widerspricht früheren Annahmen, dass die Biofluoreszenz auf bestimmte Säugetierarten beschränkt sei.

Bei der Studie wurden 125 Säugetiere aus verschiedenen Familien und Ordnungen mit UV-Licht bestrahlt, wobei eine breite Palette leuchtender Farbtöne zum Vorschein kam. Die spitzen Ohren des Rotfuchses strahlten ein fluoreszierendes grünes Leuchten aus, während der Eisbär, das Zebra und der Leopard jeweils leuchtende weiße, gelbe und schwarze Markierungen aufwiesen. Sogar die Flügel der orangefarbenen Blattnasenfledermaus verwandelten sich in ein geisterhaftes weißes Skelett. Der Große Bilby, ein kleines Beuteltier, schimmerte unter UV-Licht wie ein Diamant.

Die Forscher fanden heraus, dass etwa die Hälfte der Säugetierfamilien Biofluoreszenz zeigten, darunter verschiedene Körperteile wie Fell, Krallen, Zähne, Schnurrhaare und sogar einige nackte Haut. Die einzige Ausnahme bildete der Zwergspinnerdelfin, dessen Zähne das einzige fluoreszierende Merkmal waren.

Biofluoreszenz tritt auf, wenn eine Chemikalie, beispielsweise ein Protein, UV-Licht absorbiert und dann Licht mit längerer Wellenlänge aussendet. Es wurde bei verschiedenen anderen Organismen wie Korallen, Meeresschildkröten, Fröschen, Papageien und sogar Menschen beobachtet. Der Zweck und Vorteil dieses Phänomens bei Säugetieren bleibt jedoch unklar. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass es sich um eine biologische Anpassung handeln könnte, während andere glauben, dass es sich um ein Nebenprodukt der Oberflächenchemie handeln könnte.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass Fluoreszenz bei nachtaktiven Arten am häufigsten vorkommt, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise eine Rolle bei der Verbesserung der Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen spielt. Beispielsweise können Säugetiere, die nachts am aktivsten sind, biofluoreszierende Markierungen verwenden, um Partner anzulocken oder ihr Revier zu verteidigen. Es bedarf jedoch weiterer Forschung, um die Bedeutung der Biofluoreszenz bei Säugetieren vollständig zu verstehen.

Unabhängig von ihrem Zweck ist die Existenz von Biofluoreszenz bei allen Säugetierarten eine faszinierende Entdeckung. Es trägt zur Faszination und Vielfalt des Tierreichs bei und macht deutlich, wie viel wir noch über die Naturwelt lernen müssen.

Diese Forschung wurde in Royal Society Open Science veröffentlicht.

