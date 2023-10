Die globale Erwärmung kann die Verbreitung von Korallenriff-Raubtieren verstärken

By

Die globale Erwärmung trägt nicht nur zur Korallenbleiche bei, sondern hat auch das Potenzial, die Population von Dornenkronen-Seesternen zu erhöhen, die bekannte Raubtiere von Korallenriffen sind. Diese Seesterne sind im Erwachsenenstadium wahre Raubtiere, die Korallenriffe verschlingen. Als Jungtiere fungieren sie jedoch als Pflanzenfresser und warten darauf, dass sich lebende Korallen erholen, bevor sie zu Korallenräubern werden.

Wissenschaftler der Universität Sydney führten Experimente durch, um die Widerstandsfähigkeit junger Dornenkronenseesterne gegenüber Hitzestress zu testen. Ziel der Experimente war es, die Bedingungen mariner Hitzewellen nachzuahmen, die zum Bleichen und Sterben von Korallen führen. Die Seesterne waren Hitzewellenszenarien mit Temperaturen zwischen 28 °C und 30 °C ausgesetzt und zeigten im Vergleich zu Korallen eine deutlich größere Toleranz gegenüber Hitzewellenbedingungen.

Die in der Fachzeitschrift Global Change Biology veröffentlichte Studie ergab, dass junge Dornenkronenseesterne hohen Temperaturen bis zu 20 Tage lang standhalten konnten. Dieser Widerstand ist fast dreimal so groß wie die Hitzeintensität, die zur Korallenbleiche führt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erwärmung des Wassers diesen Seesternen tatsächlich zugute kommen könnte. Die Fülle an Korallenschutt-Lebensräumen, die durch Korallenbleiche und -sterben verursacht wird, führt dazu, dass ihre Zahl im Laufe der Zeit zunimmt.

Die Erwärmung der Ozeane stellt eine direkte Bedrohung für das Überleben der Korallen dar, da verschiedene Korallenarten in Regionen wie dem Mittelmeer und dem Great Barrier Reef in Australien verschwinden, wo es zu starker Bleiche kommt. Laut einem Bericht der australischen Regierung wurden 91 % der Korallen des Great Barrier Reef durch Bleichen infolge einer anhaltenden Hitzewelle im Sommer beschädigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die globale Erwärmung eine erhebliche Bedrohung für Korallenriffe darstellt, nicht nur durch das Ausbleichen, sondern möglicherweise auch durch die Förderung der Verbreitung von Dornenkronen-Seesternen. Das Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels auf Meeresökosysteme ist für Naturschutzbemühungen von entscheidender Bedeutung.

Quellen:

– Universität Sydney

– Global Change Biology Journal