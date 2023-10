Gletschergesteinsmehl: Verbesserung der Wasseraufnahme für die grönländische Landwirtschaft

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung von Gletschergesteinsmehl die Wasseraufnahme auf bewirtschafteten Feldern in Grönland verbessern könnte. Diese Erkenntnis hat das Potenzial, die Landwirtschaft in Grönland zu revolutionieren, indem sie das Risiko der Wassererosion verringert und die Wachstumsbedingungen für Pflanzen verbessert.

In Grönland entwickelt sich seit etwa einem Jahrhundert die moderne Landwirtschaft, wobei der Schwerpunkt auf Viehfutter wie Schafen und Gras liegt. In den letzten Jahren hat sich auch der Anbau von Nutzpflanzen wie Kartoffeln und Rüben wirtschaftlich durchgesetzt. Allerdings bringt die Landwirtschaft in Grönland verschiedene Herausforderungen mit sich, darunter die schlechte Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen.

Eine von Forschern der Universität Aarhus durchgeführte Studie analysierte Bodenproben von 23 Weide- und Anbauflächen in Südgrönland. Die Ergebnisse zeigten, dass 99 % des Bodens wasserabweisend waren, wobei 98 % einen extremen Grad an wasserabweisender Wirkung aufwiesen. Dieses als Hydrophobie bekannte Phänomen tritt auf, wenn der Boden aufgrund einer fettartigen Schicht auf den Bodenpartikeln Schwierigkeiten hat, Wasser aufzunehmen.

Wenn der Boden Wasser nicht effektiv aufnehmen kann, kann er die landwirtschaftliche Produktion behindern, indem er den Oberflächenabfluss und die Erosion erhöht. Es begrenzt auch das Eindringen von Wasser durch Regen oder Bewässerung und verringert die Verfügbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen.

Um dieses Problem anzugehen, haben Forscher verschiedene Methoden zur Verbesserung der Wasseraufnahme im grönländischen Boden untersucht. Ein Ansatz besteht darin, den Tongehalt des Bodens zu erhöhen, was in anderen Teilen der Welt häufig verwendet wird. Allerdings ist die Tonverfügbarkeit im grönländischen Boden begrenzt. Andererseits gibt es in der Region reichlich Gletschergesteinsmehl.

Gletschergesteinsmehl entsteht, wenn Steine ​​zerkleinert und abgebaut werden, wenn sich Gletscher über das Gelände bewegen. Es ist reich an Mineralien und enthält einen hohen Anteil an Tonpartikeln. Forscher führten zwei Feldexperimente in Südgrönland durch, um herauszufinden, wie sich die Zugabe von Gletschergesteinsmehl in unterschiedlichen Mengen auf die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens auswirkt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwendung von Gletschergesteinsmehl zur Verbesserung der Wasseraufnahme in grönländischen Agrarböden beitragen kann. Diese Entdeckung hat positive Auswirkungen auf die grönländische Landwirtschaft und wird im Hinblick auf ihre langfristigen Auswirkungen weiter untersucht.

Diese Studie ist Teil einer größeren Forschungsanstrengung zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Bedingungen in Grönland angesichts des Klimawandels. Nachhaltige und produktive landwirtschaftliche Praktiken werden erforscht, und die Verwendung von Gletschergesteinsmehl zur Bodenverbesserung ist ein vielversprechender Weg.

Quelle: Universität Aarhus