Australien enthüllt „riesiges“ Falltürspinnenfossil

Wissenschaftler in Australien haben anhand eines im Juni 2020 entdeckten Fossils eine neue Art einer „riesigen“ Falltürspinne identifiziert. Das Fossil mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi wurde im Forschungsgebiet McGraths Flat in New South Wales gefunden, das für seine außergewöhnliche Fossilkonservierung bekannt ist.

Das Fossil ist schätzungsweise 11 bis 16 Millionen Jahre alt und stammt aus einer Zeit, als McGraths Flat ein üppiger Regenwald war. Der Körper und die Beine der Spinne sind in einer Matrix aus Goethit und Kieselsäure gut erhalten. Seine nächsten lebenden Verwandten gehören zur Gattung Monodontium, die in Regionen wie Papua-Neuguinea, Singapur und Indonesien vorkommt.

Mittels Rasterelektronenmikroskopie untersuchten Forscher der Universität Canberra das Fossil im Detail. Sie entdeckten büschelige Krallen und haarähnliche Borsten, Merkmale, die sie als Falltürspinne mit Bürstenfüßen klassifizieren. Die Krallen dienten vermutlich der Bewegung und dem Fangen von Beute, während die Borsten der Spinne dabei geholfen hätten, Vibrationen potenzieller Raubtiere zu erkennen.

Mit einer Länge von knapp einem Zoll ist M. mccluskyi fünfmal größer als seine lebenden Artgenossen. Es ist außerdem das zweitgrößte jemals entdeckte Spinnenfossil und das erste in Australien gefundene Fossil einer Falltürspinne mit Bürstenfüßen. Dieser Fund liefert wertvolle Einblicke in die alte Artenvielfalt des Kontinents.

