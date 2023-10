Alte Beweise deuten darauf hin, dass der Sonnensturm zehnmal stärker ist als das Carrington-Ereignis

Antike Beweise, die in den Ringen teilweise versteinerter Bäume gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Erde vor 14,300 Jahren einen Sonnensturm erlebte, der mindestens zehnmal stärker war als das berühmte Carrington-Ereignis von 10. Das Carrington-Ereignis verursachte weitreichende Störungen in Telegrafensystemen mit elektrischem Strom über die Erdoberfläche fegen und zu Bränden und anderem Chaos führen.

Geomagnetische Stürme, auch Sonnenstürme genannt, treten auf, wenn die Sonne massive Flares oder koronale Massenauswürfe auslöst. Wenn diese Eruptionen auf die Erde gerichtet sind, kann eine Welle geladener Teilchen unsere Magnetosphäre treffen und zur Störung von Kommunikationssystemen, einschließlich Satelliten und Funkkommunikation, führen. In seltenen Fällen kann die durch schwere Sonnenstürme verursachte Störung des elektromagnetischen Feldes Auswirkungen auf die Stromnetze haben.

Radiokohlenstoff, der von kosmischen Teilchen erzeugt wird, die mit atmosphärischen Teilchen in der oberen Atmosphäre interagieren, kann historische Sonneneruptionen aufdecken, die in den Jahresringen alter Bäume verborgen sind. Wissenschaftler, die subfossilisierte Bäume in den südlichen französischen Alpen untersuchten, entdeckten einen Ring mit einem enormen Anstieg des Radiokohlenstoffs, der 14,300 Jahre alt ist. Dieser Befund, gepaart mit Beweisen aus Eiskernen aus Grönland, lässt darauf schließen, dass sich in diesem Zeitraum ein Miyake-Ereignis, ein starker geomagnetischer Sturm, ereignete.

Miyake-Ereignisse sind äußerst intensive und potenziell verheerende Ereignisse, die erhebliche Schäden an der Infrastruktur der Erde verursachen könnten. Die Folgen können dauerhafte Schäden an den Stromnetzen und großflächige, monatelange Stromausfälle sein. Das Verständnis unserer Vergangenheit ist entscheidend für die genaue Vorhersage zukünftiger Sonnenstürme und die Minderung potenzieller Risiken.

