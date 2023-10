Neu entdecktes Sauropodenfossil bietet Einblick in die Entwicklung riesiger Dinosaurier

In Spanien wurde eine neu beschriebene Sauropodenart namens Garumbatitan morellensis ausgegraben, die wertvolle Einblicke in die Entwicklung dieser kolossalen Langhalsdinosaurier liefert. Die etwa 122 Millionen Jahre alten Fossilien aus der frühen Kreidezeit wurden am Fundort Sant Antoni de la Vespa in der Nähe der Stadt Morella entdeckt. Der beispiellose Fund umfasst Überreste von mindestens drei Individuen, darunter massive Wirbel, lange Beinknochen und zwei fast vollständige Fußknochensätze, was ihn zu einem außergewöhnlich seltenen Fund für Sauropoden macht.

Sauropoden wie Diplodocus und Brachiosaurus waren pflanzenfressende Dinosaurier, die sich durch einen verlängerten Hals und Schwanz auszeichneten. Garumbatitan morellensis gehört zur Untergruppe der Sauropoden namens Titanosaurier, die die größten und massereichsten Mitglieder dieser Gruppe waren. Titanosaurier waren die einzige Linie der Sauropoden, die bis zum Massenaussterben durch einen Asteroideneinschlag vor etwa 66 Millionen Jahren überlebte.

Die Größe von Garumbatitan morellensis bleibt unklar, da die verfügbaren Knochen keine genaue Schätzung zulassen. Die Forscher bemerken jedoch die Größe eines Individuums mit Wirbeln von über einem Meter Breite und einem Oberschenkelknochen, der eine Länge von zwei Metern erreichen kann. Basierend auf diesen Abmessungen ist es wahrscheinlich, dass Garumbatitan morellensis eine durchschnittliche Größe für Titanosaurier hatte, die typischerweise die Größe eines Basketballfeldes erreichten.

Während Titanosaurier die schwersten Sauropoden waren, gehört der Titel für den längsten Sauropoden wahrscheinlich einem unbekannten Sauropoden mit dem Spitznamen „Supersaurus“, der unglaubliche 128 Fuß lang war. Die Form der Bein- und Fußknochen von Garumbatitan morellensis weist darauf hin, dass es zur Untergruppe Somphospondyli gehörte, zu der Titanosaurier und andere längliche Sauropoden wie Brachiosaurus gehören.

Die Entdeckung eines primitiven Somphospondylan-Sauropoden in Spanien legt nahe, dass Europa der Ursprung dieser Untergruppe sein könnte. Zur Bestätigung dieser Hypothese sind jedoch weitere Beweise erforderlich. Die Forscher glauben, dass Orte wie Sant Antoni de la Vespa und andere Orte auf der Iberischen Halbinsel das Potenzial haben, wichtige Einblicke in die Entwicklung der Sauropoden zu liefern. Im Jahr 2022 wurden in Portugal die Überreste eines riesigen, nicht identifizierten Sauropoden entdeckt, was das wachsende Wissen über den reichen Fundus von Dinosaurierfossilien in Europa erweitert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung des Garumbatitan morellensis in Spanien Licht auf die Evolutionsgeschichte riesiger Langhalsdinosaurier wirft. Die Fossilien liefern wertvolle Informationen über die Größe, Morphologie und Klassifizierung von Titanosauriern und ihre Beziehung zu anderen Sauropoden. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Europa möglicherweise eine entscheidende Rolle bei der frühen Diversifizierung der Sauropoden gespielt hat.