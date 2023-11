Riesige Dinosaurierkadaver: Eine lebenswichtige Nahrungsquelle für Jura-Raubtiere

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich fleischfressende Dinosaurier möglicherweise so entwickelt haben, dass sie riesige Kadaver als wichtige Nahrungsquelle nutzen. Die von Wissenschaftlern der Portland State University in Oregon durchgeführte und in der Open-Access-Zeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie untersucht die Idee, dass große Kadaver, insbesondere die von Sauropodendinosauriern, eine wichtige Rolle bei der Erhaltung größerer Fleischfresser spielten.

Um diese Hypothese zu testen, entwickelten die Forscher ein agentenbasiertes Modell – eine virtuelle Simulation eines Dinosaurier-Ökosystems basierend auf der Morrison-Formation aus dem Jura. Diese Simulation umfasste fleischfressende Dinosaurier wie Allosaurus, große Sauropoden, ihre Kadaver und einen unbegrenzten Vorrat an jagdbaren Stegosauriern. Den Fleischfressern im Modell wurden bestimmte Eigenschaften zugewiesen, die ihre Jagd- oder Aasfressfähigkeiten verbesserten und es ihnen ermöglichten, Energie aus lebender Beute oder den Kadavern von Sauropoden zu gewinnen.

Die Ergebnisse des Modells zeigten, dass das Aasfressen vorteilhafter war als das Jagen, wenn große Mengen Sauropoden-Aas zur Verfügung standen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Fleischfresser in solchen Ökosystemen möglicherweise spezielle Eigenschaften entwickelt haben, um große Kadaver zu erkennen und zu verwerten. Die Forscher betonen, dass das Modell zwar wertvolle Erkenntnisse liefert, es sich jedoch um eine vereinfachte Darstellung eines komplexen Systems handelt. Sie erkennen an, dass zusätzliche Variablen, wie beispielsweise verschiedene Dinosaurierarten oder Merkmale der Lebensgeschichte der simulierten Dinosaurier, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könnten.

Den Ergebnissen der Studie zufolge könnte sich Allosaurus, eine Art theropoder Dinosaurier, hauptsächlich von Sauropoden-Aas als Hauptnahrungsquelle ernährt haben. Selbst wenn andere Beutetiere zugänglich waren, begünstigte die natürliche Selektion das Aasfressen gegenüber der Jagd, was zu einer höheren Fitness der aasfressenden Individuen führte. Die Forscher vermuten, dass Allosaurier wahrscheinlich warteten, bis mehrere Sauropoden starben, sich an deren Kadavern labten und Fett in ihren Schwänzen speicherten, um sich bis zur nächsten Saison zu ernähren. Diese Strategie ist sinnvoll, da ein einzelner Sauropodenkadaver kalorienreich ist und etwa 25 Allosaurier wochen- oder sogar monatelang hätte ernähren können. Darüber hinaus kamen Sauropoden in der Umwelt häufig häufig vor.

Diese Studie beleuchtet die mögliche Rolle riesiger Dinosaurierkadaver bei der Gestaltung der Nahrungsökologie und evolutionären Anpassungen großer Raubtierarten während der Jurazeit. Durch die Erweiterung unseres Verständnisses darüber, wie die Verfügbarkeit von Aas die Evolution der Raubtiere beeinflusst, tragen diese Erkenntnisse zu unserem Wissen über Ökosysteme vergangener Zeiten bei.

FAQ

Was ist ein agentenbasiertes Modell?

Ein agentenbasiertes Modell ist eine Art Simulation, die ein komplexes System darstellt, indem unabhängige Einheiten (Agenten) erstellt und deren Verhalten und Interaktionen innerhalb des Systems definiert werden.

Was ist ein Sauropodendinosaurier?

Sauropodendinosaurier waren riesige, langhalsige Pflanzenfresser, die im Mesozoikum lebten. Sie zeichneten sich durch ihre große Größe, ihren langen Schwanz und ihre vierbeinige Haltung aus.

Was ist ein Theropodendinosaurier?

Theropoden-Dinosaurier waren eine Gruppe zweibeiniger fleischfressender Dinosaurier, zu der Arten wie Allosaurus, Tyrannosaurus Rex und Velociraptor gehörten.

Waren fleischfressende Dinosaurier in erster Linie Jäger oder Aasfresser?

Die Studie legt nahe, dass in Ökosystemen, in denen große Kadaver, beispielsweise von Sauropoden, verfügbar waren, das Aasfressen zu einer profitableren Nahrungsstrategie wurde als die Jagd auf fleischfressende Dinosaurier.

Quelle: PLoS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0290459