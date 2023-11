Riesige Dinosaurierkadaver: Eine wichtige Nahrungsquelle für fleischfressende Raubtiere?

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass riesige Dinosaurierkadaver, wie etwa die von Sauropodendinosauriern mit langen Hälsen, als wichtige Nahrungsquelle für große fleischfressende Raubtiere gedient haben könnten. Die von Cameron Pahl und Luis Ruedas von der Portland State University zusammen mit ihren Kollegen durchgeführte Studie zeigt, dass fleischfressende Dinosaurier in Ökosystemen gediehen, in denen es reichlich lebende und tote Beute gab. Die Forscher schlagen vor, dass sich die Fleischfresser während der Trockenzeit, wenn viele Tiere sterben würden, an den Kadavern laben und das Fett in ihren Schwänzen speichern würden, um sie bis zur nächsten Trockenzeit zu ernähren.

Um diese Hypothese zu bestätigen, nutzten die Wissenschaftler eine vereinfachte virtuelle Simulation eines Dinosaurier-Ökosystems basierend auf der im Jurazeitalter befindlichen Morrison-Formation im Westen Nordamerikas. Die Simulation bestand aus großen Raubtieren wie Allosaurus sowie Sauropoden, ihren Kadavern und einem unendlichen Vorrat an jagdbaren Stegosauriern. Die Ergebnisse der Simulation zeigten, dass sich große Theropoden wie Allosaurus so entwickelt haben könnten, dass sie sich hauptsächlich von Sauropoden-Aas ernährten.

Besonders interessant war, dass selbst wenn den Fleischfressern andere jagdbare Beutetiere zur Verfügung standen, der Selektionsdruck das Aasfressen gegenüber der Jagd begünstigte. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das Auffangen von Sauropodenkadavern in solchen Ökosystemen profitabler sei. Dies deutet darauf hin, dass die Raubtiere in diesen Umgebungen möglicherweise spezielle Eigenschaften entwickelt haben, um große Kadaver effektiv aufzuspüren und auszubeuten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das in dieser Forschung verwendete Modell eine vereinfachte Abstraktion eines komplexen Systems ist. Die Ergebnisse könnten durch die Einbeziehung zusätzlicher Variablen beeinflusst werden, etwa verschiedener Dinosaurierarten oder verschiedener Merkmale der Lebensgeschichte der simulierten Dinosaurier. Dennoch wirft diese Studie Licht auf die potenzielle Bedeutung riesiger Dinosaurierkadaver als Nahrungsquelle für fleischfressende Raubtiere und stellt unser Verständnis alter Ökosysteme und der Dynamik in ihnen in Frage.

