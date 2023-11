Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass riesige Dinosaurierkadaver wichtige Nahrungsquellen für fleischfressende Raubtiere waren

By

Aktuelle Untersuchungen von Wissenschaftlern der Portland State University in den USA legen nahe, dass riesige Dinosaurierkadaver, insbesondere die von Sauropoden wie Diplodocus, eine entscheidende Rolle als Nahrungsquelle für große fleischfressende Raubtiere spielten. Fleischfressende Dinosaurier bewohnten Ökosysteme, in denen es sowohl von lebenden als auch von verstorbenen Beutetieren wimmelte.

Die Forscher gehen davon aus, dass diese Raubtiere bis zur Trockenzeit warteten, als die Gefahr des Todes der Tiere höher war. Anschließend ernährten sie sich von den Kadavern und speicherten das Fett in ihren Schwänzen, um sich bis zur nächsten Trockenzeit zu ernähren. Diese Strategie ermöglichte es ihnen, in ihrer Umgebung zu überleben und zu gedeihen.

Um diese Theorie zu testen, erstellten die Forscher eine virtuelle Simulation basierend auf der alten Fauna der Morrison-Formation aus dem Jura, einer geologischen Formation im Westen Nordamerikas. Dieses simulierte Ökosystem umfasste große Raubtiere wie Allosaurus, große Sauropoden, ihre Kadaver und einen endlosen Vorrat an jagdbaren Stegosauriern.

Anhand eines Evolutionsmodells entdeckten die Forscher, dass große Theropoden wie Allosaurus sich möglicherweise so angepasst haben, dass sie hauptsächlich auf Sauropoden-Aas überleben. Auch wenn jagdbare Beute zur Verfügung stand, bot das Aasfressen größere Vorteile und führte zu einer verbesserten Fitness dieser Raubtiere. Die Forscher glauben, dass der Selektionsdruck die Aasfresser begünstigte, während die Raubtiere unter einer geringeren Fitness litten.

Das Modell zeigte auch, dass ein einzelner Sauropodenkadaver genügend Kalorien liefern könnte, um etwa 25 Allosaurier wochen- oder sogar monatelang zu ernähren. Wenn man bedenkt, dass Sauropoden oft die am häufigsten vorkommenden Dinosaurier in ihrer Umgebung waren, ist es logisch, dass diese Raubtiere auf ein Massensterben während der Trockenzeit warteten, um sich an Sauropodenkadavern zu ernähren und Fett für das zukünftige Überleben zu speichern.

Es ist wichtig zu beachten, dass das in dieser Studie verwendete Modell eine vereinfachte Abstraktion eines komplexen Systems darstellt. Die Einbeziehung zusätzlicher Variablen, etwa anderer Dinosaurierarten oder verschiedener Aspekte der Lebensgeschichte der simulierten Dinosaurier, könnte die Ergebnisse möglicherweise verändern.

Diese Forschung, die Licht auf die ökologische Dynamik antiker Ökosysteme wirft, wurde in der Zeitschrift PLoS One veröffentlicht.

FAQ

1. Welche Bedeutung hat diese Forschung?

Diese Forschung legt nahe, dass riesige Dinosaurierkadaver, insbesondere die von Sauropoden, in alten Ökosystemen wichtige Nahrungsquellen für große fleischfressende Raubtiere waren. Es bietet Einblicke in das Fressverhalten und die Überlebensstrategien fleischfressender Dinosaurier.

2. Warum warteten die Raubtiere auf die Trockenzeit, um sich an Kadavern zu erfreuen?

Die Forscher gehen davon aus, dass die Raubtiere auf die Trockenzeit warteten, weil die Tiere in dieser Zeit aufgrund der Ressourcenknappheit eher starben. Dies ermöglichte es den Raubtieren, sich an den Kadavern zu erfreuen, Fett in ihren Schwänzen zu speichern und sich bis zur nächsten Trockenzeit zu ernähren.

3. Wie haben die Forscher ihre Theorie getestet?

Um ihre Theorie zu testen, erstellten die Forscher eine virtuelle Simulation eines Dinosaurier-Ökosystems basierend auf der alten Fauna der Morrison-Formation aus dem Jura. Diese Simulation umfasste Raubtiere, Sauropoden, ihre Kadaver und jagdbare Stegosaurier. Sie verwendeten ein Evolutionsmodell, um die Fitness simulierter Fleischfresser in verschiedenen Szenarien zu messen.

4. Warum brachte das Aasfressen von Aas größere Vorteile als die Jagd?

Die Forschung legt nahe, dass das Aasfressen größere Vorteile brachte, da große Quellen an Sauropodenkadavern zur Verfügung standen. Dies ermöglichte es den Aasfressern, eine reichlich vorhandene und leicht verfügbare Nahrungsquelle zu erhalten, was zu einer verbesserten Fitness im Vergleich zur Jagd nach lebender Beute führte.

5. Welche Einschränkungen gibt es bei der Studie?

Die Studie erkennt an, dass das verwendete Modell eine vereinfachte Abstraktion eines komplexen Systems ist. Die Einbeziehung zusätzlicher Variablen, wie etwa mehr Dinosaurierarten oder unterschiedliche Merkmale der Lebensgeschichte der simulierten Dinosaurier, könnte die Ergebnisse möglicherweise verändern.