Laut dem Asteroiden-Tracker der NASA soll ein riesiger Asteroid, etwa so groß wie 100 Wasserschweine, am Dienstag, dem 3. Oktober, an der Erde vorbeifliegen. Es wird nicht erwartet, dass der Asteroid, der vom Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA als 349507 (QY 2008) bezeichnet wird, eine Gefahr für unseren Planeten darstellt. Sollte es jedoch auf die Erde treffen, könnte es möglicherweise zu einer Katastrophe kommen.

Um die Größe dieses Asteroiden ins rechte Licht zu rücken: Er hat schätzungsweise einen Durchmesser von bis zu 1.2 Kilometern, was deutlich größer ist als bei den meisten nahen Vorbeiflügen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Wasserschwein, das größte Nagetier der Welt, kann bis zu 1.2 Meter lang werden. Das bedeutet, dass der Asteroid etwa so groß ist wie 100 Wasserschweine.

Glücklicherweise wird der Asteroid in einer Entfernung von über 6 Millionen Kilometern vorbeiziehen, sodass keine Gefahr eines direkten Einschlags besteht. Untersuchungen des Davidson Institute of Science zufolge könnte ein Asteroid mit einem Durchmesser von über 140 Metern mindestens tausendmal mehr Energie freisetzen als die erste Atombombe. Ein über 300 Meter breiter Asteroid wie der Asteroid Apophis könnte möglicherweise einen ganzen Kontinent zerstören. Und ein Asteroid mit einer Breite von mehr als einem Kilometer, wie zum Beispiel Asteroid 349507 (QY 2008), könnte eine weltweite Katastrophe auslösen.

Zum Glück hat uns die NASA versichert, dass die Erde im nächsten Jahrhundert vor schweren Asteroideneinschlägen sicher ist. Auch wenn es zu kleineren Stößen kommt, verursachen diese im Allgemeinen nur minimale Schäden. Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten unermüdlich an Möglichkeiten, Asteroideneinschläge zu verhindern, wobei sich die kinetische Ablenkung als die vielversprechendste Methode erwiesen hat. Die NASA-Mission Double Asteroid Redirection Test (DART) hat durch diesen Ansatz erfolgreich die Umlaufbahn eines entfernten Asteroiden verändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vorbeiflug des Asteroiden 349507 (QY 2008) in der Nähe der Erde zwar Neugier und Intrigen wecken mag, aber kein Grund zur Besorgnis besteht. Unser Planet ist nicht gefährdet und Wissenschaftler erforschen weiterhin innovative Techniken, um uns vor möglichen Asteroideneinschlägen zu schützen.

