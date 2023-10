Neuseelands „Zeitlupen“-Erdbeben stehen im Zusammenhang mit einem riesigen Wasserreservoir, das unter dem Pazifischen Ozean verborgen ist

By

Forscher haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie ein riesiges Wasserreservoir unter dem Pazifischen Ozean freigelegt haben, das eine Erklärung für das Auftreten von „Zeitlupen“-Erdbeben in Neuseeland liefern könnte. Diese langsamen Beben können Monate andauern, ohne der Umgebung nennenswerte Schäden zuzufügen.

In der Hikurangi-Subduktionszone vor der Ostküste der Nordinsel Neuseelands schiebt sich die pazifische tektonische Platte unter die australische tektonische Platte. Dieses Gebiet ist für eine hohe Anzahl langsamer Beben bekannt. Frühere Studien haben gezeigt, dass diese Beben hauptsächlich in flachen Gewässern vor der Küste von Gisborne auftreten, was es zu einem idealen Standort für weitere Forschungen macht.

Ein Wissenschaftlerteam wollte verstehen, warum Schlupfereignisse an bestimmten Verwerfungen häufiger auftreten. Durch seismische Aufnahmen entdeckten sie ein riesiges Wasserreservoir, das in den Felsen eingeschlossen war. Die Aufnahmen zeigten dicke Sedimentschichten rund um alte vergrabene Vulkane. Es wurde festgestellt, dass das Gestein unter den Vulkanen reich an Flüssigkeiten ist.

Bei der Untersuchung von Bohrkernproben aus dem Vulkangestein stellten die Forscher fest, dass Wasser fast die Hälfte seines Volumens ausmachte. Dies ist ungewöhnlich, da ältere Ozeankruste typischerweise weniger Wasser enthält. Das Vorhandensein eines hohen Wassergehalts weist darauf hin, dass der Wasserdruck ein Schlüsselfaktor für langsame Schlupfereignisse sein kann. Es wird angenommen, dass beim Absinken einer tektonischen Platte normalerweise wasserreiches Sediment von der Verwerfung verschüttet wird. Allerdings wurde in diesem Fall erodiertes Vulkangestein mit hohem Wassergehalt vergraben, bevor es sich in Ton verwandelte.

Das Team plant weitere Bohrungen und Untersuchungen, um die Rolle der Flüssigkeit bei der Dämpfung von Erdbeben zu verstehen, die von der Verwerfung ausgehen. Diese Entdeckung stellt ein wertvolles Feldexperiment dar, das die Korrelation zwischen Flüssigkeiten und tektonischen Verwerfungsbewegungen, einschließlich Erdbebenverhalten, unterstützt.

Quelle: Science Advances