Neue Entdeckung: Vulkankrater enthüllt das gespenstische Gesicht der Natur

By

In einem atemberaubenden neuen Bild, das von einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation aufgenommen wurde, taucht ein faszinierendes Gesicht aus den Tiefen von Trou au Natron auf, einem Vulkankrater in der Sahara. Diese unheimliche Formation liegt eingebettet im Tibesti-Gebirge, einer Reihe vulkanischer Konstrukte, die den Mystik dieser jenseitigen Landschaft noch mehr verleihen.

Der Krater ist mit Natron gefüllt, einer einzigartigen Mischung aus Natriumcarbonat-Decahydrat, Natriumbicarbonat (Backpulver) und Spuren von Natriumchlorid (Salz) und Natriumsulfat. Es ist diese Natronmischung, die früher von den alten Ägyptern zu Mumifizierungszwecken verwendet wurde und der Trou au Natron seinen unverwechselbaren Namen verleiht.

Was Trou au Natron wirklich faszinierend macht, ist seine unglaubliche Topographie. Hoch aufragende Kraterwände umgeben eine weite Fläche von Salzwüsten und bieten einen beeindruckenden Anblick. Die vom Rand eines Kraters geworfenen Schatten sowie Schlackenkegel, die Augen und einer Nase ähneln, tragen zur Illusion eines Gesichts bei, das aus dem Inneren des Kraters hervorschaut.

Diese Schlackenkegel sind relativ jung und haben sich in den letzten paar Millionen Jahren gebildet, möglicherweise erst vor einigen tausend Jahren. Der weiße Bereich rund um den „Mund“ des Gesichts ist eine mineralische Kruste aus Natron. Diese Kruste entsteht, wenn sich heißes Quellwasser an der Oberfläche ansammelt und anschließend verdunstet, wodurch mineralreicher Dampf in dieser geothermisch aktiven Region aufsteigen kann.

Dieses bemerkenswerte Bild zeigt nicht nur die Schönheit der natürlichen Formationen der Erde, sondern bietet auch Gelegenheit zum Nachdenken. Es erinnert uns an die komplizierten und oft mysteriösen Wunder, die direkt unter unseren Füßen existieren.

FAQ:

F: Was ist Trou au Natron?

A: Trou au Natron ist ein Vulkankrater in der Sahara im Tibesti-Gebirge im Tschad.

F: Was ist Natron?

A: Natron ist eine Mischung aus Natriumcarbonat-Decahydrat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid und Natriumsulfat.

F: Wie ist Trou au Natron einzigartig?

A: Trou au Natron zeichnet sich durch seine faszinierende Landschaft mit steilen Kraterwänden und einer Salzwüste sowie einer durch Schatten und Schlackenkegel erzeugten gespenstischen Gesichtsillusion aus.

F: Welche Bedeutung hat Natron in der Geschichte?

A: Natron wurde historisch von den alten Ägyptern zu Mumifizierungszwecken verwendet. Es spielte eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung von Körpern.

F: Wann wurde das Bild von Trou au Natron aufgenommen?

A: Das Foto von Trou au Natron wurde am 12. Februar 2023 von einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation aufgenommen.