Die Röntgenteleskope der NASA haben Forschern kürzlich einen erweiterten Einblick in das rätselhafte Phänomen ermöglicht, das als „kosmische Hand“ bekannt ist. Diese etwa 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernte Spektralformation wurde 17 Tage lang beispiellos beobachtet, was einen bedeutenden Meilenstein in unserem Verständnis dieses Himmelsobjekts darstellt.

Die kosmische Hand ist keine neue Entdeckung; Dieser längere Beobachtungszeitraum hat es den Wissenschaftlern jedoch ermöglicht, neue Erkenntnisse über seinen Ursprung und seine Zusammensetzung zu gewinnen. Die Formation ist eigentlich ein Überbleibsel einer Supernova-Explosion namens MSH 15-52, die sich vor etwa 1,700 Jahren ereignete. Damit ist sie eine der jüngsten Supernovae in unserer Milchstraße.

Ein Forscherteam unter der Leitung der Stanford University erklärte, dass die Überreste der Supernova einen ultradichten, magnetisierten Stern hervorbrachten, der als Pulsar bekannt ist. Die Explosion erzeugte auch das unheimliche Muster, das einer Hand ähnelt, wobei sich der Pulsar an der Basis befindet, einen strahlenden Röntgenstrahl aussendet und sich in Richtung des „Handgelenks“ der kosmischen Hand erstreckt.

Kürzlich hat der Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) der NASA detailliertere Informationen über die spektralen Überreste der Hand geliefert. Durch die Analyse der Röntgenpolarisation, die von den Magnetfeldern in der Region beeinflusst wird, konnten Forscher das Magnetfeld im handähnlichen Nebel kartieren.

Die IXPE-Daten zeigten Bereiche mit bemerkenswert hoher Polarisation, was auf das Vorhandensein eines geraden und gleichmäßigen Magnetfelds hinweist. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Pulsarwindnebelregionen kaum Turbulenzen erfahren, was zur Erzeugung hochenergetischer Teilchen führt.

Einer der faszinierenden Aspekte, die die Studie aufdeckte, ist der Übergang des Röntgenstrahls von einer turbulenten Region in der Nähe des Pulsars zu einem gleichmäßigeren Magnetfeld in der Nähe des Handgelenks und der Finger der kosmischen Hand. Dies deutet darauf hin, dass die Partikel auf ihrem Weg von der Basis zu den Fingerspitzen an Dynamik gewinnen.

Das Verständnis der Lebensgeschichte energiereicher Teilchen um Pulsare herum, wie sie durch die Entstehung der kosmischen Hand aufgeklärt wird, liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie diese Himmelsobjekte als Teilchenbeschleuniger fungieren können. Diese neuen Entdeckungen ebnen den Weg für weitere Erkundungen und die mögliche Lösung anderer Geheimnisse in den riesigen Weiten des Weltraums.

FAQ

Was ist die kosmische Handbildung?

Die kosmische Handformation ist ein Spektralmuster, das etwa 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Es handelt sich um ein Überbleibsel einer Supernova-Explosion namens MSH 15-52.

Wie alt ist die Entstehung der kosmischen Hand?

Die Supernova-Explosion, die die kosmische Hand bildete, ereignete sich vor etwa 1,700 Jahren und war damit eine der jüngsten Supernovae in unserer Milchstraße.

Was ist ein Pulsar?

Ein Pulsar ist ein ultradichter, magnetisierter Stern, der durch eine Supernova-Explosion entsteht. Es sendet Strahlungsstrahlen aus, darunter auch Röntgenstrahlen.

Was haben Forscher über das Magnetfeld in der kosmischen Hand herausgefunden?

Durch die Analyse der Röntgenpolarisation fanden Forscher heraus, dass das Magnetfeld in der kosmischen Hand in bestimmten Regionen bemerkenswert gerade und gleichmäßig ist, was auf geringe Turbulenzen in den Pulsarwindnebelregionen hinweist.

Was deutet der Übergang des Röntgenstrahls vom Pulsar auf das Handgelenk und die Finger der kosmischen Hand an?

Der Übergang deutet darauf hin, dass die hochenergetischen Teilchen an Dynamik gewinnen, wenn sie sich vom turbulenten Bereich in der Nähe des Pulsars weg und hin zu Regionen mit einem gleichmäßigeren Magnetfeld wie Handgelenk und Fingern bewegen.