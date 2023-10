Indigene Vertretung in der NASA: Wir feiern Ingenieure und Wissenschaftler der amerikanischen Ureinwohner

By

Die kürzliche erfolgreiche Landung der Raumsonde InSight auf dem Mars durch die NASA machte auf die Unterrepräsentation der amerikanischen Ureinwohner in den MINT-Bereichen (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik) aufmerksam. Aaron Yazzie, ein Navajo-Ingenieur, spielte eine entscheidende Rolle bei der Mission und ist zu einem Vorbild für die indigene Jugend geworden. Yazzies Leistungen werfen zusammen mit denen anderer Ingenieure und Wissenschaftler der amerikanischen Ureinwohner ein Licht auf die Beiträge dieser unterrepräsentierten Gemeinschaft.

Yazzie, die in Arizona aufgewachsen ist, schloss ihr Maschinenbaustudium in Stanford ab. Er trat dem Jet Propulsion Laboratory der NASA bei und war Teil des Teams, das für die Landung eines Raumschiffs auf dem Mars verantwortlich war. Yazzie hat den Druckeinlass für das Hilfsnutzlastsensor-Subsystem entwickelt, eine wichtige Komponente, die wichtige Daten über die Marsatmosphäre sammelt. Sein Erfolg hat viele indianische Jugendliche inspiriert, die nun erkennen, dass es möglich ist, ihre Träume im MINT-Bereich zu verwirklichen.

Aber Yazzie ist nicht der erste amerikanische Ureinwohner, der im Weltraumprogramm Einfluss nimmt. Mary Golda Ross, ein Mitglied der Cherokee-Nation, war die erste indianische Ingenieurin und Mathematikerin. Sie arbeitete für Lockheed Martin und arbeitete bei verschiedenen Projekten mit der NASA zusammen. Ross spielte eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Oberstufe der Agena-Rakete und entwickelte Betriebsanforderungen für Raumfahrzeuge, indem er zum Apollo-Projekt beitrug. Ihre Erfolge, darunter das Schreiben des Planetary Flight Handbook der NASA, zeigen ihren bedeutenden Beitrag zur Weltraumforschung.

Jerry Elliott, ein Osage- und Cherokee-Physiker, schrieb auch Geschichte, als er einer der ersten amerikanischen Ureinwohner war, der einen Abschluss in Physik von der University of Oklahoma erhielt. Er kam als Flugmissionsingenieur zur NASA und spielte eine entscheidende Rolle bei der Apollo-13-Mission. Elliotts Berechnungen halfen dabei, die Besatzung nach einem Systemausfall sicher zurück zur Erde zu führen. Seine vorbildliche Führung während dieser Mission brachte ihm die prestigeträchtige Presidential Medal of Freedom ein.

Diese Ingenieure und Wissenschaftler der amerikanischen Ureinwohner haben den Weg für zukünftige Generationen geebnet. Sie haben andere zu einer Karriere im MINT-Bereich inspiriert und einen bedeutenden Beitrag zur Weltraumforschung geleistet. Ihre Leistungen unterstreichen die Bedeutung der Vielfalt in wissenschaftlichen Bereichen und erinnern daran, dass jeder seine Träume mit Engagement und Ausdauer verwirklichen kann.

Quellen:

- Nationale Wissenschaftsstiftung. (2012).

– Ada News.

– Cherokee Phoenix.

– Smithsonian National Museum of the American Indian.