Die verborgene Welt erkunden: Wie Mikroben das Überleben von Kiefern prägen

In den abgelegenen Wäldern der mexikanischen Inseln, den rauen Landschaften Kaliforniens und im Herzen der Nordinsel Neuseelands lüftet ein bahnbrechendes wissenschaftliches Projekt die Geheimnisse der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Kiefern. Wissenschaftler von Scion erforschen zusammen mit Forschern von Universitäten in den USA, Australien und der Lincoln University die geheimnisvolle Welt des Mikrobioms des Baumes – das komplexe Netzwerk aus Pilzen, Bakterien und Mikroorganismen, die innerhalb und um den Baum herum leben Wurzeln und Bodenumgebung.

Dr. Steve Wakelin und die Doktorandin Sarah Addison gehören zu den Forschern, die sich dem fünfjährigen Projekt „Tree Root Microbiome“ widmen. Durch ihre umfangreichen Probenahmen an Kiefernstandorten in Neuseeland, den USA, Australien und Mexiko wollen sie die Faktoren verstehen, die es Kiefern ermöglichen, in einigen Gebieten zu gedeihen, während sie in anderen zu kämpfen haben.

So wie Menschen über ein Mikrobiom verfügen, das erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat, verfügen Bäume über ein ähnliches inneres Ökosystem. Diese Ansammlung von Mikroorganismen beeinflusst tiefgreifend ihre allgemeine Gesundheit, Widerstandsfähigkeit und Funktionalität. Durch die Untersuchung des Mikrobioms wollen Wissenschaftler herausfinden, welche entscheidende Rolle es für die Anpassungsfähigkeit von Kiefern spielt.

Im Laufe des Projekts haben Forscher Proben von über 750 Kiefern gesammelt, darunter allein 450 aus Neuseeland. Ihre umfassenden Beprobungsbemühungen wurden durch die Zusammenarbeit mit Landwirten und Grundbesitzern ermöglicht, die großzügig den Zugang zu einer Vielzahl von Kiefernbeständen ermöglichen.

Dr. Wakelin zieht Parallelen zum Human Microbiome Project, das bahnbrechende Einblicke in die Beziehung zwischen Mikroben und der menschlichen Gesundheit lieferte, und behauptet, dass die Erforschung des Mikrobioms des Baumes eine beispiellose Gelegenheit bietet, die Wechselwirkungen zwischen Mikroben und der Umwelt besser zu verstehen.

Die tiefgreifenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme des Planeten erfordern ein tieferes Verständnis darüber, wie Bäume sich an ihre Umgebung anpassen und auf sie reagieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher DNA-Technologie wie der Hochdurchsatzsequenzierung können Wissenschaftler die einzigartigen Merkmale des für jede Region spezifischen Mikrobioms identifizieren und Aufschluss darüber geben, wie sich Bäume angesichts zukünftiger Herausforderungen entwickeln können.

Von den sandigen Böden West- und Südaustraliens, die häufig von Dürren betroffen sind, bis hin zu den Kiefernwäldern von Monterey, Kalifornien, die mit Krankheiten und anhaltender Trockenheit zu kämpfen haben, bieten diese vielfältigen Umgebungen Einblicke in die potenzielle Zukunft der neuseeländischen Kiefern. Die gesammelten Erkenntnisse aus diesem Projekt könnten nicht nur zum Schutz von Kiefern beitragen, sondern auch Einblicke in die Anpassungsfähigkeit anderer Baumarten, ob heimisch oder exotisch, liefern.

Das Tree Root Microbiome Research Programme, das durch Mittel des Endeavour Fund des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung und des Forest Growers Levy Trust ermöglicht wird, ist eine Gemeinschaftsinitiative von Scion, der Western Sydney University, der Wright State University und der Victoria University of Wellington, Woodwell Climate Research Centre, die Australian Plant Phenomics Facility und die Lincoln University.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein Mikrobiom?

Ein Mikrobiom bezieht sich auf die gesamte Gemeinschaft von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilzen und Viren, die in und auf einem lebenden Organismus oder in einer bestimmten Umgebung, wie beispielsweise dem Boden, leben.

2. Warum ist die Untersuchung des Mikrobioms von Kiefern wichtig?

Die Untersuchung des Mikrobioms von Kiefern ermöglicht es Wissenschaftlern, die Rolle von Mikroorganismen für das Überleben, die Gesundheit und die Anpassungsfähigkeit dieser Bäume zu verstehen. Es liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Bäume mit Umweltveränderungen wie dem Klimawandel umgehen können.

3. Mit welcher Technologie wird das Mikrobiom untersucht?

Fortschrittliche DNA-Technologie wie Hochdurchsatzsequenzierung wird eingesetzt, um die einzigartigen Merkmale und die Zusammensetzung des Mikrobioms zu analysieren, das Kiefern in verschiedenen Regionen begleitet.

4. Wie passen sich Kiefern an unterschiedliche Umgebungen an?

Kiefern haben durch ihr Mikrobiom die Fähigkeit, sich an Veränderungen in ihrer Umgebung anzupassen. Die Ansammlung von Mikroorganismen, die sie beherbergen, hilft ihnen, Veränderungen zu widerstehen, die durch Faktoren wie den Klimawandel verursacht werden.

5. Können die Erkenntnisse dieser Forschung auf andere Baumarten übertragen werden?

Ja, die Forschung an Kiefern liefert eine wertvolle Vorlage für das Verständnis, wie andere Baumarten, sowohl einheimische als auch exotische, sich an ihre Umgebung anpassen und auf sie reagieren können.