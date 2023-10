Himmelsbeobachtung im Oktober: Himmelsereignisse zum Beobachten

Der Oktober ist ein faszinierender Monat für Himmelsbeobachtungsbegeisterte, da er eine Vielzahl von Himmelsphänomenen zu beobachten bietet. Von Planeten, die am Himmel posieren, bis hin zu einer „Feuerring“-Sonnenfinsternis ist für jeden etwas dabei.

Am 10. Oktober haben Himmelsbeobachter die Möglichkeit, vor Sonnenaufgang die Venus im Osten zu entdecken. Begleitet von einer schlanken Mondsichel wird Venus vom hellen Herzen des Löwen Löwe und dem bläulich-weißen Stern Regulus begleitet, wodurch ein wunderschönes himmlisches Schauspiel entsteht.

Eines der am meisten erwarteten Ereignisse im Oktober ist die „Feuerring“-Finsternis der Sonne, die am 14. Oktober stattfinden wird. Dieses himmlische Ereignis wird nur auf dem schmalen ringförmigen Pfad sichtbar sein, der sich von Oregon bis Texas und Teilen davon erstreckt Mexiko, Mittelamerika und Südamerika. Allerdings können auch diejenigen, die sich außerhalb der ringförmigen Bahn befinden, eine partielle Sonnenfinsternis beobachten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beobachtung einer Sonnenfinsternis einen besonderen Augenschutz erfordert, beispielsweise eine Sonnenfinsternisbrille oder einen speziellen Sonnenfilter. Himmelsbeobachter können auch indirekte Beobachtungsmethoden wie einen Lochprojektor nutzen, um die Sonnenfinsternis sicher zu beobachten. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird am 8. April 2024 stattfinden und über die Vereinigten Staaten hinwegfegen.

Am 23. Oktober wird der Mond, zu etwa 70 % beleuchtet, direkt unter dem Ringplaneten Saturn am Nachthimmel hängen. Wenn Beobachter ein oder zwei Stunden nach Sonnenuntergang nach Süden blicken, können sie diese atemberaubende Himmelskonstellation beobachten. Am folgenden Abend wird der Mond direkt östlich von Saturn hängen zu sehen sein, was eine weitere Gelegenheit bietet, diese Himmelspaarung zu bestaunen.

Um den Monat gebührend zu beenden, kommen Vollmond und Jupiter am 28. Oktober so nah zusammen, dass ein beeindruckender Anblick am Himmel entsteht. Diese beiden hellen Objekte bieten Himmelsbeobachtern ein atemberaubendes visuelles Schauspiel.

Der Oktober ist wirklich ein Monat voller himmlischer Leckerbissen für Himmelsbeobachtungsbegeisterte. Egal, ob Sie die „Ring of Fire“-Finsternis beobachten oder die Himmelskonstellation von Planeten und Mond bestaunen möchten, am Nachthimmel gibt es unzählige Wunder zu entdecken.

Definitionen:

– Himmelsphänomene: Ereignisse oder Vorkommnisse, die am Himmel passieren, wie etwa Finsternisse, Ausrichtungen und Planetenpositionen.

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt und an den Rändern des Mondes ein Ring aus Sonnenlicht sichtbar bleibt.

– Indirekte Betrachtungsmethode: Eine sichere Möglichkeit, eine Sonnenfinsternis oder andere helle Himmelsobjekte zu beobachten, ohne direkt in die Sonne zu schauen, beispielsweise mit einem Lochprojektor.

Quellen:

– NASA JPL (Twitter)