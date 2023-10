Die gruselige Jahreszeit bringt eine kosmische Show mit sich: Partielle Mondfinsternis des Blutmondes

Bereiten Sie sich diesen Oktober darauf vor, Zeuge eines himmlischen Spektakels zu werden, bei dem Sonne, Mond und Erde perfekt aufeinander abgestimmt sind und uns eine faszinierende partielle Mondfinsternis des Blutmondes bescheren. Bei diesem unheimlichen Phänomen scheint die Erde einen kosmischen Biss vom Mond zu nehmen, was an einen Vampir erinnert, der sich an seiner Beute labt.

Mondfinsternisse treten auf, wenn sich die Umlaufbahnen von Erde und Mond synchronisieren und die Erde direkt zwischen Sonne und Mond positioniert ist. Dadurch wird das Licht der Sonne durch die Erde behindert und wirft ihren Schatten auf die Mondoberfläche. Im Gegensatz zu einer totalen Mondfinsternis, bei der der Erdschatten den Vollmond vollständig bedeckt, bedeckt eine partielle Mondfinsternis den Mond nur teilweise, wodurch die Illusion eines „Bisses“ auf unserem Satelliten entsteht.

Die großartige Darstellung der partiellen Mondfinsternis des Blutmondes wird vom 28. bis 29. Oktober stattfinden und Beobachter in ganz Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, Afrika, Asien, im Pazifik und ausgewählten Regionen der Arktis und Antarktis in ihren Bann ziehen. Um die spezifischen Beobachtungszeiten an Ihrem Standort zu ermitteln, konsultieren Sie die interaktive Finsterniskarte von TimeandDate oder schauen Sie sich den Livestream an.

Während der partiellen Sonnenfinsternis durchquert der Mond den Beinahe-Schatten der Erde, was als Halbschattenfinsternis bezeichnet wird. Diese Phase wird auf beiden Seiten der partiellen Sonnenfinsternis etwa eine Stunde lang sichtbar sein. Die gesamte Sonnenfinsternis, einschließlich aller Phasen, wird voraussichtlich etwa 4 Stunden und 25 Minuten dauern, obwohl die faszinierendsten Momente nur etwa 1 Stunde und 17 Minuten dauern werden. Ungefähr 6 Prozent der Mondoberfläche werden in dieser Zeit im Erdschatten liegen.

Interessanterweise treten Finsternisse typischerweise paarweise auf. Nach der jüngsten ringförmigen Sonnenfinsternis oder „Feuerringfinsternis“, die am 14. Oktober in Nord- und Südamerika beobachtet wurde, gehören zu den bevorstehenden kosmischen Ereignissen eine Halbschatten-Mondfinsternis am 24. und 25. März 2024 und eine totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024 .

Kommen wir nun zum Spitznamen „Blutmond“. Obwohl die Sonnenfinsternis an diesem Wochenende keinen echten Blutmond hervorbringen wird, verleiht der Name dem Anlass einen Hauch von Dramatik. Unter Blutmonden versteht man im Allgemeinen das rötliche Erscheinungsbild des Mondes während einer totalen Mondfinsternis, das durch die Streuung des Sonnenlichts durch die Erdatmosphäre verursacht wird. In verschiedenen Kulturen wird der Vollmond im Oktober jedoch häufig mit unterschiedlichen Namen bezeichnet, beispielsweise als Jägermond oder Blutmond.

FAQ:

F: Was ist eine partielle Mondfinsternis?

A: Während einer partiellen Mondfinsternis ist nur ein Teil des Mondes vom Erdschatten bedeckt, wodurch die Illusion eines „Bisses“ aus dem Mond entsteht.

F: Wo wird die bevorstehende partielle Mondfinsternis des Blutmondes zu sehen sein?

A: Die Sonnenfinsternis wird von Europa, Nordamerika, Teilen Südamerikas, Australien, Afrika, Asien, dem Pazifik und ausgewählten Regionen der Arktis und Antarktis aus sichtbar sein.

F: Wie lange wird die Sonnenfinsternis dauern?

A: Die gesamte Sonnenfinsternis, einschließlich aller Phasen, wird etwa 4 Stunden und 25 Minuten dauern. Die fesselndsten Momente dauern jedoch etwa 1 Stunde und 17 Minuten.

F: Wird der Mond während dieser Sonnenfinsternis rot erscheinen?

A: Nein, der Mond wird während dieser partiellen Mondfinsternis nicht rot erscheinen. Ein „Blutmond“ bezieht sich speziell auf den rötlichen Farbton, der während einer totalen Mondfinsternis beobachtet wird.