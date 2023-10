Simulation der langfristigen Radionuklidmigration in gebrochenem Gestein mithilfe geotechnischer Zentrifugenmodellierung

By

Forscher der Universität Zhejiang haben eine neue Methode entwickelt, um den Transport von Radionukliden oder Schadstoffen durch kleinräumigen gebrochenen Granit mithilfe geotechnischer Zentrifugenmodellierung zu simulieren. Dies ist besonders wichtig für das Verständnis der langfristigen Transportprobleme in großen räumlichen und langen Zeitskalen. Die geologische Tiefenlagerung ist eine weithin akzeptierte Methode zur Entsorgung radioaktiver Abfälle. Es besteht jedoch das Risiko potenzieller Lecks oder Veränderungen in der geologischen Umgebung, die zur Migration von Radionukliden in die Biosphäre führen könnten.

Herkömmliche Feldüberwachungsmethoden reichten nicht aus, um diese langfristigen Transportprobleme anzugehen. Allerdings haben die Forscher die Möglichkeiten der 3D-Drucktechnologie genutzt, um ein einzigartiges Strukturdesign für gebrochene Gesteinsproben mit einstellbarer Durchlässigkeit zu schaffen. Durch die Kombination mit einem versiegelten Kontrollapparat konnten sie sowohl Normal- als auch Hypergravitationsexperimente durchführen, um die Barriereleistung von gebrochenem Gestein mit geringer Durchlässigkeit zu bewerten.

Das Hypergravitationsexperiment wurde ursprünglich zur Simulation des Schadstofftransports in Böden eingesetzt, seine Auswirkungen auf gebrochenes Gestein blieben jedoch unbekannt. Um diese Wissenslücke zu schließen, nutzten die Forscher das 3D-gedruckte Bruchnetzwerkmodell und das Hypergravitationsexperiment. Die Ergebnisse zeigten, dass diese Methode die langfristige Barriereleistung von gebrochenem Gestein mit geringer Durchlässigkeit erfolgreich bewerten konnte.

Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf den Bereich der geologischen Tiefenlagerung. Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse die weitere Erforschung des Potenzials von Hypergravitationsexperimenten und 3D-gedruckten Bruchnetzwerken bei der Bewertung der langfristigen Realisierbarkeit von Entsorgungsmethoden anregen werden. Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung des Transports von Radionukliden oder Schadstoffen in gebrochenem Gestein und zur Verbesserung der Sicherheit der geologischen Tiefenlagerung von Atommüll.

