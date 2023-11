Die Wettervorhersage für Metro Vancouver bietet optimale Bedingungen für die Beobachtung der Nordlichter

By

Die Wettervorhersage für Metro Vancouver bringt aufregende Neuigkeiten für Himmelsbegeisterte. In den nächsten Tagen haben die Einheimischen möglicherweise die Gelegenheit, Zeuge einer atemberaubenden Darstellung des Nordlichts zu werden. Gepaart mit stürmischem Weltraumwetter sind die Bedingungen äußerst günstig, um den faszinierenden Tanz des grünen Leuchtens der Aurora zu erleben, das über das untere Festland herabsteigt.

Nach Angaben der Downtown Center Weatherhood-Station von VIA begann der Dienstag, der 7. November, mit windigen Bedingungen, aber die Abendvorhersage verspricht teilweise bewölktes, aber trockenes Wetter mit Temperaturen, die auf 5 °C fallen werden. Am Mittwoch kann es tagsüber etwas Niederschlag geben, am Abend jedoch Die Wettervorhersage deutet auf klaren Himmel hin.

Das Space Weather Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration überwacht derzeit einen geomagnetischen Sturm der G2-Klasse (moderat), hauptsächlich aufgrund des Verhaltens schneller Sonnenwinde und der anhaltenden Auswirkungen koronaler Massenauswürfe (Coronal Mass Ejections, CMEs) am Wochenende. Das Zentrum prognostiziert die Möglichkeit weiterer CMEs mit potenziellen Auswirkungen, die bis zum 10. November anhalten.

Die University of Alaska Fairbanks (UAF) hat für Dienstag, den 7. November, eine „hohe“ Polarlichtaktivität vorhergesagt, die Beobachtungen in einem erheblichen Teil Nordamerikas, einschließlich ganz Kanada, ermöglicht. Im Gegensatz zur typischen Vorhersage, die darauf hindeutet, dass das Nordlicht tief am Horizont in Vancouver zu sehen ist, kann diese Anzeige über dem gesamten Gebiet sichtbar sein. Andere Städte wie Minneapolis, Milwaukee, Toronto und Charlottetown könnten ebenfalls die Chance haben, das Nordlicht über sich zu beobachten.

Für diejenigen in weiter südlich gelegenen Städten wie Boise, Lincoln, Indianapolis und Annapolis sind die tanzenden Lichter möglicherweise weiter unten am Horizont sichtbar. Die UAF stellt eine Online-Aurora-Überwachungskarte zur Verfügung, auf der die Regionen angezeigt werden, in denen das grüne Leuchten des Polarlichts wahrscheinlich ankommt. Die Karte enthält außerdem eine kurze Beschreibung der Aurora-Aktivität für jeden Tag, sodass der Betrachter vorausschauend planen kann.

Der Mittwoch bietet eine weitere Gelegenheit, das Nordlicht zu sehen. Nach Angaben der UAF werden „aktive“ Vorführungen von Inuvik, Yellowknife, Rankin und Iqaluit bis Juneau, Edmonton, Winnipeg und Sept-Iles möglich sein. Vancouver, Great Falls, Pierre, Madison, Lansing, Ottawa, Portland und St. Johns können sie möglicherweise tief am Horizont sehen.

Die UAF erwartet für Donnerstag eine ähnliche Polarlichtreichweite, was bedeutet, dass die tanzenden Lichter bei schönem Wetter in Vancouver immer noch tief am Horizont sichtbar sein könnten.

Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit, Zeuge zu werden, wie das Nordlicht den Nachthimmel über Metro Vancouver erleuchtet. Behalten Sie die Wettervorhersage im Auge und lassen Sie sich von der beeindruckenden Darstellung der Kunstwerke der Natur faszinieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind die Nordlichter?

Das Nordlicht, auch Aurora Borealis genannt, ist ein natürliches Lichtschauspiel, das in den Polarregionen der Erde auftritt. Diese atemberaubenden Phänomene werden durch die Kollision geladener Teilchen der Sonne mit Atomen und Molekülen in der Erdatmosphäre verursacht.

2. Warum sind die Bedingungen für die Beobachtung des Nordlichts in Metro Vancouver günstig?

Die Wettervorhersage für Metro Vancouver sagt trockene und klare Bedingungen voraus, die für Himmelsbeobachter ideal sind, um das Nordlicht zu beobachten. Darüber hinaus hat das Space Weather Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration eine geomagnetische Sturmwarnung herausgegeben, die auf eine höhere Wahrscheinlichkeit von Polarlichtaktivität hinweist.

3. Wie kann ich die Vorhersage für das Nordlicht verfolgen?

Die University of Alaska Fairbanks stellt eine Online-Aurora-Überwachungskarte zur Verfügung, die die Regionen zeigt, in denen das grüne Leuchten des Polarlichts wahrscheinlich erreichen wird. Die Karte enthält außerdem eine kurze Beschreibung der Polarlichtaktivität für jeden Tag, sodass der Betrachter im Voraus planen und die besten Möglichkeiten zur Beobachtung des Nordlichts vorhersehen kann.