Eine vollständige Genomdatenbank für Schuppentiere stärkt die Erhaltungsbemühungen

Eine neue Studie mit dem Titel „Pangolin Genomes Offer Key Insights and Resources for the World's Most Trafficked Wild Mammals“, veröffentlicht in Molecular Biology and Evolution, präsentiert eine umfassende Genomdatenbank für Schuppentiere. Schuppentiere, auch Schuppenameisenbären genannt, sind einzigartige, mit Schuppen bedeckte Säugetiere, die in Asien und Afrika südlich der Sahara vorkommen. Diese neuen Genomdaten werden für den Schutz dieser bedrohten Tiere von entscheidender Bedeutung sein.

Schuppentiere sind zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt, darunter dem illegalen Handel wegen ihres Fleisches und ihrer angeblichen medizinischen Eigenschaften sowie der Zerstörung ihres Lebensraums durch Abholzung. Mit acht überlebenden Arten sind Schuppentiere in den Mittelpunkt der Schutzbemühungen gerückt, insbesondere weil sie die am häufigsten gehandelten Wildsäugetiere der Erde sind und fälschlicherweise mit der COVID-19-Pandemie in Verbindung gebracht wurden.

Die Genomik ist ein wichtiges Instrument in der Wildtierforschung, da sie wertvolle Daten zur Artenabgrenzung, Diversität, historischen Entwicklungen und Anpassungsfähigkeit liefert. Es hilft auch bei der Verfolgung illegal gehandelter Personen und der Zerschlagung von Menschenhandelsnetzwerken. Daher ist die Veröffentlichung dieser Genomdatenbank für Schuppentiere von großer Bedeutung, um große Lücken in der Forschung zu diesen Lebewesen zu schließen.

Im Rahmen der Studie wurden die Genome mehrerer Schuppentierarten erfolgreich sequenziert, zusammengestellt und kommentiert, darunter das Riesenschuppentier, das Schwarzbauchschuppentier, das Temminck-Schuppentier, das Indische Schuppentier und das Philippinische Schuppentier. Darüber hinaus identifizierten die Forscher durch die Analyse zuvor veröffentlichter Genomdaten eine potenziell neue Schuppentierart. Dieser umfassende Satz von Schuppentiergenomen wird zu einem besseren Verständnis ihrer Evolution beitragen und entscheidende Informationen für wirksame Erhaltungsstrategien liefern.

An dieser Gemeinschaftsstudie waren insbesondere Forscher aus Afrika, Asien und Europa beteiligt, die eine globale Perspektive auf die Evolution der Schuppentiere boten. Die Autoren hoffen, dass die Verfügbarkeit dieser Genome weitere Genforschung anregen wird, die zum Schutz und zur Erhaltung von Schuppentieren und ihren Lebensräumen beitragen wird.

Quellen:

– Studie: „Pangolin-Genome bieten wichtige Erkenntnisse und Ressourcen für die am meisten gehandelten wilden Säugetiere der Welt“, Molecular Biology and Evolution (Oxford University Press) – DOI: 10.1093/molbev/msad190