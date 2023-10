Wissenschaftler analysieren die Verteilung der Neandertaler-DNA im modernen Menschen

Wissenschaftler der Universität Genf (UNIGE) haben eine Studie durchgeführt, die die Verteilung der Neandertaler-DNA im Genom moderner Menschen in den letzten 40,000 Jahren analysiert. Die in Science Advances veröffentlichte Studie bietet Einblick in die gemeinsame Geschichte von Neandertalern und modernen Menschen.

Die Studie zeigt, dass der aus Afrika stammende moderne Mensch vor 40,000 Jahren begann, den Neandertaler im westlichen Teil Eurasiens zu ersetzen. Dieser Austausch erfolgte schrittweise über mehrere Jahrtausende und führte zur Integration der Neandertaler-DNA in das Genom des modernen Menschen.

Die Forscher untersuchten das Vorhandensein von Neandertaler-Introgressionsgradienten nach menschlichen Expansionen, indem sie eurasische Paläogenome analysierten. Sie fanden heraus, dass die Expansion außerhalb Afrikas zu räumlichen Gradienten der Neandertaler-Abstammung führte, die über die Zeit hinweg anhielten. Die Ausweitung frühneolithischer Bauern spielte eine wichtige Rolle bei der Verringerung der Neandertaler-Introgression in europäischen Populationen im Vergleich zu asiatischen Populationen.

Genomsequenzierung und vergleichende Analysen haben ergeben, dass sich Neandertaler und moderne Menschen vermischten, was dazu führte, dass etwa zwei Prozent der Neandertaler-DNA in heutigen Eurasiern vorhanden sind. Dieser Prozentsatz variiert geringfügig zwischen den Regionen Eurasiens, wobei asiatische Populationen einen etwas höheren Anteil an Neandertaler-DNA aufweisen als europäische Populationen.

Eine Hypothese zur Erklärung dieses Unterschieds ist, dass die natürliche Selektion in verschiedenen Populationen unterschiedliche Auswirkungen auf die Neandertaler-Gene gehabt haben könnte. Die UNIGE-Forscher schlagen jedoch eine alternative Hypothese vor, die auf Migrationsströmen basiert. Ihrer Hypothese zufolge ist der Anteil der Neandertaler-DNA umso höher, je weiter man sich von Afrika entfernt, da Neandertaler hauptsächlich in Europa beheimatet waren.

Um diese Hypothese zu testen, verwendeten die Forscher eine Datenbank mit mehr als 4,000 Genomen von Personen, die in den letzten 40 Jahrtausenden in Eurasien lebten. Die statistischen Analysen ergaben, dass paläolithische Jäger und Sammler in Europa einen etwas höheren Anteil an Neandertaler-DNA hatten als solche in Asien. Während des Übergangs zur Jungsteinzeit nahm jedoch der Anteil der Neandertaler-DNA in den europäischen Populationen ab. Dieser Rückgang fiel mit der Ankunft der ersten Bauern aus Anatolien zusammen, die einen geringeren Anteil an Neandertaler-DNA trugen. Durch die Kreuzung zwischen diesen Bauern und der europäischen Bevölkerung wurde die Neandertaler-DNA weiter geschwächt.

Die Studie hebt die Verwendung antiker Genome und archäologischer Daten hervor, um die Geschichte hybridisierter Arten zu verfolgen. Es bietet auch eine Referenz für zukünftige Studien, um genetische Profile zu erkennen, die vom Durchschnitt abweichen und möglicherweise vorteilhafte oder nachteilige Auswirkungen haben.

