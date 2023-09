Die genetische Grundlage der Anpassung bei Darwinfinken wurde in einer bahnbrechenden Studie enthüllt

By

Die ikonischen Galápagos-Finken, die durch Charles Darwin berühmt wurden, haben erneut eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Verständnisses der Evolution gespielt. In einer in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie hat ein internationales Forscherteam die genetischen Grundlagen der Anpassung dieser bemerkenswerten Vögel enthüllt.

Darwinfinken, eine Gruppe kleiner Singvögel, haben in den letzten Millionen Jahren dramatische evolutionäre Veränderungen durchgemacht. Aus einer Vorfahrenart haben sie sich zu 18 verschiedenen Arten entwickelt. Diese Finken bieten eine einzigartige Gelegenheit, die frühen Stadien der Artbildung zu untersuchen und Einblicke in die Mechanismen der Evolution zu gewinnen.

Fast vier Jahrzehnte lang verfolgten Peter Grant und Rosemary Grant von der Princeton University akribisch die Finkenpopulation auf Daphne Major, einer der Galápagos-Inseln. Ihre bahnbrechende Arbeit ergab, dass die Finken des Seidelbasts auf Umweltveränderungen und Interaktionen zwischen den Arten reagierten, indem sie sich auf bemerkenswerte Weise weiterentwickelten.

Um die genetische Architektur hinter diesen Anpassungen zu entschlüsseln, sequenzierte das internationale Forschungsteam die Genome fast aller Finken, die auf Daphne Major untersucht wurden. Dieser umfangreiche genomische Datensatz, einer der umfangreichsten, die jemals für Tiere in ihrer natürlichen Umgebung erstellt wurden, ermöglichte es den Forschern, die genetischen Grundlagen adaptiver Veränderungen aufzudecken.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass einige wenige genetische Loci einen erheblichen Teil der Unterschiede in der Schnabelgröße bei den Finken erklären. Dies weist darauf hin, dass genetische Veränderungen, die die Evolution dieser Vögel vorantreiben, häufig mehrere Gene betreffen, die einer natürlichen Selektion unterliegen, wenn sich die Umwelt ändert. Diese Bündelung von Genen weicht von dem ab, was in der Humangenetik beobachtet wird, wo viele genetische Varianten nur geringe Beiträge zu Merkmalen wie der Körpergröße leisten.

Die Studie beleuchtet auch die spezifischen Anpassungen, die in der Finkenpopulation auf Daphne Major beobachtet wurden. Im Laufe von drei Jahrzehnten hat die Schnabelgröße des Mittleren Grundfinkens abgenommen. Die Forscher zeigen, dass diese Veränderung auf den Gentransfer vom Kleinen Grundfinken durch Hybridisierung sowie auf den Überlebensvorteil von Individuen mit kleineren Schnäbeln in Dürreperioden zurückzuführen ist.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen den Wert langfristiger Forschung für das Verständnis der Mechanismen des evolutionären Wandels. Durch die Entnahme von Blutproben der Finken im Verlauf der Studie konnten die Forscher Fortschritte in der Genomtechnologie nutzen, um deren genetische Ausstattung zu analysieren.

Die Studie konzentrierte sich nicht nur auf den Mittleren Grundfink, sondern auch auf die breitere Gemeinschaft der Finkenarten auf der Insel. Der Gewöhnliche Kakteenfink beispielsweise zeigte allmähliche Veränderungen in der Schnabelform, als sich die Bedingungen auf der Insel veränderten und die Hybridisierung mit dem Mittleren Grundfinken zunahm.

Diese Forschung liefert ein dynamisches Bild davon, wie sich Arten durch genetische Veränderungen, die erhebliche Auswirkungen auf ihre physikalischen Eigenschaften haben, an veränderte Umgebungen anpassen. Während sich die globale Umwelt weiter verändert, werden die Galapagosfinken als wertvolles Modell für das Verständnis des Zusammenspiels zwischen Genetik, Umwelt und der Zukunft wilder Populationen dienen.

Quellen:

– Erik D. Enbody et al, Community-weite Genomsequenzierung enthüllt 30 Jahre Darwins Finkenentwicklung, Science (2023).

– Universität Uppsala