Eine bahnbrechende Untersuchung enthüllt genetische Grundlagen der Anpassung bei Darwinfinken

Eine kürzlich von einem internationalen Wissenschaftlerteam durchgeführte bahnbrechende Untersuchung hat Licht auf die genetischen Grundlagen der Anpassung bei Darwinfinken geworfen, einer der bekanntesten Arten, die auf dem Gebiet der Evolutionsbiologie untersucht wurden. Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie nutzte einen der größten Genomdatensätze, die jemals für Tiere erstellt wurden, die in ihrem natürlichen Lebensraum leben, bestehend aus fast 4,000 Darwinfinken.

Darwinfinken, die durch Charles Darwins Beobachtungen auf den Galapagosinseln berühmt wurden, werden seit langem untersucht, um die Mechanismen der Evolution zu verstehen. Diese Gruppe kleiner Singvögel hat sich im Laufe einer Million Jahren von einer einzigen Urart zu 18 verschiedenen Arten entwickelt, was sie zu einem faszinierenden Forschungsobjekt macht.

Die Studie konzentrierte sich auf die Finken von Daphne Major, einer kleinen Insel auf den Galapagosinseln, wo die Forscher Peter und Rosemary Grant von der Princeton University die Population seit den 1970er Jahren akribisch verfolgen und untersuchen. Ihre Arbeit hat wertvolle Einblicke in den Prozess der Evolution und Artbildung geliefert.

Die genomische Analyse der Finken auf Daphne Major ergab, dass einige genetische Loci für eine erhebliche Variation der Schnabelgröße verantwortlich sind, ein Merkmal, das eng mit ihrer Fähigkeit zum Überleben und zur Anpassung an Veränderungen in ihrer Umgebung zusammenhängt. Dieser Befund stellt das herkömmliche Verständnis in Frage, dass viele genetische Varianten nur für geringfügige Variationen in Merkmalen verantwortlich sind, wie sie in der menschlichen Genetik zu beobachten sind.

Die Studie zeigte auch, dass die Verringerung der Schnabelgröße bei mittelgroßen Grundfinken das Ergebnis eines genetischen Transfers von einer anderen Art, dem kleinen Grundfinken, durch Hybridisierung war. Darüber hinaus spielten Dürreperioden eine Rolle bei der Begünstigung von Individuen mit kleineren Schnäbeln.

Die Forscher sammelten während der gesamten Studie Blutproben von den Finken und ermöglichten so eine genetische Analyse, sobald die Technologie verfügbar wurde. Dieser langfristige Ansatz ermöglichte es ihnen, einzelne Vögel, ihre Überlebensraten, Paarungsmuster und Nachkommen zu verfolgen.

Insgesamt liefert diese Studie wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich Arten durch eine Kombination genetischer Veränderungen mit signifikanten phänotypischen Auswirkungen an veränderte Umgebungen anpassen. Während sich die globale Umwelt weiter verändert, bieten Darwinfinken ein einzigartiges Fenster zum Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen genetischer Konstitution, Umwelt und der Zukunft wilder Populationen.

(Quelle: ANI)