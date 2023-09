Neue Methode ermöglicht gleichzeitige Genveränderung bei Tieren

By

Forschende der ETH Zürich haben eine Methode entwickelt, die mithilfe der Genschere CRISPR-Cas mehrere Genveränderungen in den Zellen eines einzelnen Tieres ermöglicht. Die Zellen einzelner Organe werden mosaikartig genetisch verändert, wobei in jeder Zelle nur ein Gen verändert ist. Mit dieser Methode können Wissenschaftler die Auswirkungen verschiedener Genveränderungen in einem einzigen Experiment untersuchen.

Die Forscher wandten diesen Ansatz erfolgreich bei erwachsenen Mäusen an und markierten damit das erste Mal, dass er bei lebenden Tieren durchgeführt wurde. Sie verwendeten das Adeno-assoziierte Virus (AAV), um den Zellen der Mäuse Anweisungen zur Genzerstörung zu übermitteln. Indem sie die Mäuse mit einer Mischung aus Viren mit unterschiedlichen Anweisungen infizierten, konnten sie verschiedene Gene in den Gehirnzellen ausschalten.

Mit dieser Methode gewannen die Forscher neue Erkenntnisse über eine seltene genetische Störung beim Menschen, das sogenannte 22q11.2-Deletionssyndrom. Sie konzentrierten sich auf 29 Gene in der mit der Krankheit verbundenen Chromosomenregion und entdeckten, dass drei dieser Gene eine signifikante Rolle bei der Funktionsstörung von Gehirnzellen spielen. Die Studie ergab auch Muster in den Mauszellen, die an Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störungen erinnern. Diese neuen Informationen können möglicherweise zur Entwicklung von Medikamenten führen, die die abnormale Genaktivität ausgleichen.

Die Methode hat Anwendungsmöglichkeiten, die über die Untersuchung dieser speziellen genetischen Störung hinausgehen. Es kann verwendet werden, um andere genetische Störungen und Krankheiten zu untersuchen, an denen mehrere Gene beteiligt sind. Die Forscher planen, die Zahl der veränderten Gene von derzeit 29 auf mehrere Hundert pro Experiment zu erhöhen. Sie haben die Technologie zum Patent angemeldet und gründen ein Spin-off zur Weiterentwicklung und Nutzung dieser Methode.

