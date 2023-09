Die Zukunft der Genforschung: Fortschritte in der CRISPR-Technologie

Forscher der ETH Zürich haben mit ihrer neuen Methode, die es ihnen ermöglicht, jede Zelle von Tieren genetisch zu verändern, bedeutende Fortschritte auf dem Gebiet der genetischen Veränderung erzielt. Diese bahnbrechende Technik hat das Potenzial, die Genforschung zu revolutionieren, indem sie es Wissenschaftlern ermöglicht, die Auswirkungen mehrerer Genveränderungen in einem einzigen Experiment zu untersuchen. Bisher mussten Forscher zahlreiche Tierversuche durchführen, die sich jeweils auf eine andere Genveränderung konzentrierten. Die neue Methode mit der Genschere CRISPR-Cas führt gleichzeitig mehrere Genveränderungen innerhalb der Zellen eines einzelnen Tieres durch, die einem Mosaik ähneln. Während in jeder Zelle nur ein Gen verändert ist, variieren die Veränderungen in den verschiedenen Zellen des Organs, was eine präzise Analyse ermöglicht.

In einer bahnbrechenden Studie, die in „Nature“ veröffentlicht wurde, haben die ETH-Forscher diese Methode erfolgreich auf erwachsene Mäuse angewendet. Durch die Verwendung des Adeno-assoziierten Virus (AAV) als Übertragungssystem konnten sie bestimmte Gene in den Zellen der Mäuse gezielt angreifen und modifizieren. Die Forscher konzentrierten sich auf 29 Gene, die im Gehirn von Mäusen aktiv sind, und untersuchten die RNA-Profile einzelner Gehirnzellen nach der Modifikation jedes Gens. Durch diese Analyse entdeckten sie drei Gene, die hauptsächlich für die Funktionsstörung der Gehirnzellen bei einer seltenen genetischen Störung namens 22q11.2-Deletionssyndrom verantwortlich sind. Darüber hinaus fanden sie Muster in den Mauszellen, die Symptomen von Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störungen ähneln.

Die Möglichkeit, genetische Störungen bei ausgewachsenen Tieren zu untersuchen, bringt die Forschung auf diesem Gebiet erheblich voran. Besonders wertvoll ist die neue Technik bei komplexen Erkrankungen wie Schizophrenie, bei denen mehrere Gene eine Rolle spielen. Mit dieser Methode lässt sich die abnormale Aktivität von Genen untersuchen und Medikamente entwickeln, die diese Anomalien ausgleichen können. Die Forscher planen bereits, die Zahl der veränderten Gene pro Experiment von 29 auf mehrere Hundert zu erhöhen, um den Ansatz noch leistungsfähiger zu machen.

Die ETH Zürich hat diese innovative Technologie zum Patent angemeldet und die Forscher planen die Gründung eines Spin-offs zur Weiterentwicklung und Nutzung der Methode. Die Fortschritte in der CRISPR-Technologie haben der biomedizinischen Forschung endlose Möglichkeiten eröffnet und es Wissenschaftlern ermöglicht, aus einem einzigen Experiment eine Fülle von Informationen zu gewinnen und die Suche nach den molekularen Ursachen komplexer genetischer Krankheiten zu beschleunigen.

