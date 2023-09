Wissenschaftler nutzen gentechnisch veränderte Seidenraupen zur Herstellung von Spinnenseidenfasern

By

Forschern in China ist es gelungen, Spinnenseide mithilfe gentechnisch veränderter Seidenraupen zu synthetisieren. Die resultierenden Fasern sollen sechsmal härter sein als Kevlar, das üblicherweise für kugelsichere Westen verwendete Material. Dieser Durchbruch öffnet die Tür für eine kostengünstige, groß angelegte Kommerzialisierung von Spinnenseide, die für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Zähigkeit bekannt ist.

Spinnenseide wird aufgrund ihrer beeindruckenden Eigenschaften seit langem als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Materialien gefeiert. Allerdings wurde die Kommerzialisierung durch das wissenschaftliche Verständnis des Spinnmechanismus, die technologische Komplexität des Produktionsprozesses und die Herausforderungen bei der Entwicklung kosteneffizienter Herstellungsmethoden behindert.

Die Oberflächenschicht aus Lipiden und Glykoproteinen, die auf Spinnennetzen zu finden ist und als „Hautschicht“ bekannt ist, hat sich mit bestehenden Verfahren für künstliche Spinnenseide als schwierig zu reproduzieren erwiesen. Um diese Hürde zu überwinden, griffen Wissenschaftler als Lösung auf gentechnisch veränderte Seidenraupen zurück.

Durch die Einführung von Spinnenseidenprotein-Genen in die DNA von Seidenraupen konnten die Forscher diese Gene in den Drüsen der Seidenraupen exprimieren. Dies wurde durch eine Kombination der CRISPR-Cas9-Genbearbeitungstechnologie und Mikroinjektionen in befruchtete Seidenraupeneier erreicht.

Die erfolgreiche genetische Veränderung der Seidenraupen führte zur Produktion von Spinnenseidenfasern, die eine bemerkenswerte Zähigkeit aufwiesen. Tatsächlich erwiesen sich die Fasern als sechsmal härter als Kevlar, was sie zu einer vielversprechenden Alternative für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Schutzausrüstung, macht.

Eine große Herausforderung in der Studie waren die Mikroinjektionen, die erforderlich waren, um die genetischen Veränderungen in die Seidenraupeneier einzuführen. Doch die Forscher hielten durch und der Anblick der rot leuchtenden Augen der gentechnisch veränderten Seidenraupen unter dem Fluoreszenzmikroskop signalisierte ihren Erfolg.

Neben der Herstellung von Spinnenseide entwickelten die Wissenschaftler auch eine Technik zur Herstellung einer umweltfreundlichen Alternative zu synthetischen kommerziellen Fasern wie Nylon.

Die erfolgreiche Synthese von Spinnenseide aus gentechnisch veränderten Seidenraupen ebnet den Weg für die groß angelegte Kommerzialisierung dieses bemerkenswerten Materials. Da es bereits etablierte Aufzuchttechniken für Seidenraupen gibt, kann die Produktion von Spinnenseidenfasern nun zu geringeren Kosten und in größerem Maßstab erfolgen.

Diese Forschung stellt eine deutliche Abkehr von früheren Studien dar und beinhaltet das Konzept von „Lokalisierungs“-Modifikationen, um das ordnungsgemäße Spinnen der Seidenfasern sicherzustellen. Die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass der Weg zu einer umfassenden Kommerzialisierung von Spinnenseide nun in greifbarer Nähe ist.

Quelle:

Junpeng Mi, Yizhong Zhou et al. Hochfeste und extrem robuste ganze Spinnenseidenfasern, gesponnen aus transgenen Seidenraupen. Gegenstand. DOI: 10.1016/j.matt.2023.08.013