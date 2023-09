Die Geheimnisse der Patescibakterien entschlüsseln: Neue Einblicke in ihren Lebensstil und ihre molekularen Mechanismen

Patescibakterien, eine Gruppe rätselhafter und winziger Mikroben, geben Wissenschaftlern aufgrund ihrer einzigartigen Überlebensstrategien seit langem Rätsel auf. Während nur wenige Arten von Patescibakterien im Labor kultiviert werden können, kommen sie in verschiedenen Umgebungen vor und sind dafür bekannt, dass sie sich auf der Oberfläche größerer Wirtsmikroben befinden.

Traditionell haben Forscher beobachtet, dass Patescibakterien die Gene fehlen, die für wichtige lebenserhaltende Moleküle wie Proteine, Fettsäuren und Nukleotide notwendig sind. Dies hat zu der Hypothese geführt, dass diese Bakterien auf andere Bakterien angewiesen sind, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Eine kürzlich in Cell veröffentlichte Studie hat Licht auf den mysteriösen Lebensstil von Patescibakterien geworfen, indem sie ihre molekularen Mechanismen entschlüsselt hat. Dieser Durchbruch wurde durch die Entwicklung einer Methode zur genetischen Manipulation dieser Bakterien ermöglicht und eröffnete neue Wege für die Forschung.

Das Interesse der beteiligten Forschungsteams unter der Leitung von Joseph Mougous von der University of Washington School of Medicine und dem Howard Hughes Medical Institute an Patescibakterien beruht auf der Tatsache, dass diese Bakterien Teil der „mikrobiellen dunklen Materie“ sind. Mikrobielle dunkle Materie bezieht sich auf das genetische Material von wenig verstandenen Bakterien, die in groß angelegten Genomanalysen auftauchen.

Die in dieser Forschung untersuchte spezifische Gruppe von Patescibakterien gehört zu den Saccharibakterien, die häufig im menschlichen oralen Mikrobiom vorkommen. Insbesondere sind Saccharibakterien auf Actinobakterien als Wirt in der Mundhöhle angewiesen. Durch die genetische Manipulation von Saccharibakterien identifizierten die Forscher wesentliche Gene für ihr Wachstum und entdeckten mögliche Faktoren, die an ihrer Interaktion mit Wirtszellen beteiligt sind.

Zu diesen Faktoren gehören Zelloberflächenstrukturen zur Anlagerung an Wirtszellen und ein spezielles Sekretionssystem für den Nährstofftransport. Zeitraffermikroskopische Fluoreszenzaufnahmen enthüllten den komplexen Lebenszyklus von Saccharibakterien, wobei einige als Mutterzellen fungieren und kleine Schwärmer-Nachkommen erzeugen, die nach neuen Wirtszellen suchen.

Durch die Erforschung der Genetik und Mechanismen der Patescibakterien hoffen die Forscher, deren potenzielle biotechnologische Anwendungen zu erschließen und ein tieferes Verständnis der Rollen dieser mysteriösen Organismen zu erlangen. Diese Forschung wurde durch Gemeinschaftsbemühungen ermöglicht, die vom Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c) unterstützt wurden, wo Forscher aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, um Mikrobiomstudien voranzutreiben.

Insgesamt bietet diese Studie einen entscheidenden Einblick in die Biologie der Patescibakterien und legt den Grundstein für weitere Untersuchungen ihres einzigartigen Lebensstils und ihrer Funktionen.

