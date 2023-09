Identifizierung krankheitsresistenter Korallen für gesündere Riffsysteme

Der nordöstliche Wissenschaftler Steven Vollmer hat Untersuchungen durchgeführt, um die Möglichkeit zu untersuchen, krankheitsresistente Korallen anhand ihrer genetischen Ausstattung zu identifizieren und das Potenzial zur Schaffung gesünderer Riffsysteme durch selektive Züchtung zu untersuchen. Vollmers Bericht in der Fachzeitschrift Science zeigt, dass es Dutzende Hirschhorn-Genotypen aus Florida und Panama gibt, die resistent oder sehr resistent gegen Krankheiten sind. Diese Entdeckung könnte sich für Korallenbauern, die Korallen in Unterwasser-Gärtnereien züchten, als nützlich erweisen, da sie so feststellen können, welche Korallen äußerst krankheitsresistent sind. Die Studie ergab, dass bereits 10 Genvarianten krankheitsresistente Korallen genau identifizieren können.

Die Weißbandkrankheit hatte verheerende Auswirkungen auf Hirschgeweih- und Elchgeweihkorallen in der Karibik und hat diese ikonischen Korallenarten beinahe ausgerottet. Vollmers Forschung zielt darauf ab, den Mangel an Wissen über Krankheitsresistenz in Korallenrestpopulationen zu beheben. Indem sie 50 Hirschhornkorallen-Genotypen aus Florida und Panama der Weißbandkrankheit aussetzten, fanden Vollmer und sein Team 33 Genotypen, die eine Krankheitsresistenz aufwiesen, und 15 Genotypen, die eine hohe Krankheitsresistenz aufwiesen. Diese Informationen können den Wiederherstellungsprozess der Riffe in Florida unterstützen, da Korallenbauern gezielt krankheitsresistente Korallen für Wiederherstellungsbemühungen züchten können.

Während die Weißbandkrankheit durch einen bakteriellen Krankheitserreger verursacht wird, ist wenig über die spezifischen Bakterien bekannt, die dafür verantwortlich sind. Korallen sind Kolonien winziger Tiere, sogenannte Polypen, die eine Symbiose mit photosynthetischen Algen eingehen und diese mit Nahrung in Form von Zucker versorgen. Steigende Meerestemperaturen, die zum thermischen Bleichen von Korallen führen können, können sie auch anfälliger für Krankheiten machen. Zukünftige Forschungen werden die Zusammenhänge zwischen Krankheitsresistenz und Temperaturtoleranz untersuchen.

Diese Studie unterstreicht das Potenzial der genetischen Selektion in der Korallenzucht, um krankheitsresistente Korallen zu schaffen und gesündere Riffsysteme zu fördern. Durch die Identifizierung und Züchtung krankheitsresistenter Korallen können Bemühungen zur Wiederherstellung von Korallen wirksamer bei der Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen von Krankheitsausbrüchen sein.

Quelle: Vollmer, SV et al. (2017). Krankheitsassoziierte Genotypen des Korallenpathogens Serratia marcescens Zeigen Sie Korrelation mit Ausbrüchen der White-Band-Krankheit in den Flower Garden Banks im Golf von Mexiko. Angewandte und UmweltmikrobiologieVol. 83, Nr. 12.