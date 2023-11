Könnten Gene eines uralten menschlichen Vorfahren zur Depression beitragen?

By

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass ein mutiertes Gen, das von einem alten menschlichen Vorfahren geerbt wurde, bei einigen modernen Menschen mit Depressionen in Verbindung gebracht werden könnte. Es wird angenommen, dass das Gen mit der Bezeichnung SLC30A9 der alten menschlichen Spezies, den Denisova-Menschen, einen Vorteil im Umgang mit kaltem Wetter verschafft hat. Bei heutigen Menschen, die dieses Gen besitzen, kann es jedoch zu einer fehlerhaften Signalübertragung im Gehirn führen, was möglicherweise das Risiko einer Depression erhöht.

Denisova-Menschen, eine Schwesterart des Neandertalers, existierten vor etwa 600,000 Jahren. Sie kreuzten sich sowohl mit Neandertalern als auch mit frühen Homo sapiens und gaben eine Variation des SLC30A9-Gens weiter. Dieses Gen ermöglichte einen erhöhten Zinktransport in die Zellen und eine gesteigerte Energieproduktion in den Mitochondrien, wodurch Personen mit dieser Mutation die Körpertemperatur in kalten Umgebungen besser regulieren konnten.

Dieselbe Genvariante wurde jedoch auch mit psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie und Depression in Verbindung gebracht. Forscher entdeckten diesen genetischen Zusammenhang durch Genomanalyse und stellten fest, dass die Denisova-Version des Gens wahrscheinlich aus einer Kreuzung mit der alten Art entstand.

Interessanterweise fand die Studie keine Hinweise auf das Kaltwetter-Gen bei Neandertalern. Daher geht man davon aus, dass die Genvariation ausschließlich von Denisova-Menschen stammt. Im Laufe der Zeit verschaffte diese genetische Variation den frühen Menschen einen Selektionsvorteil und führte zu ihrer Verbreitung in heutigen Populationen.

Zahlreiche frühere Studien haben die SLC30A9-Genvariante mit einem erhöhten Risiko für psychische Störungen wie Anorexie, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Autismus, bipolare Störung, Zwangsstörung (OCD) und Schizophrenie in Verbindung gebracht. Es wurde beobachtet, dass die mutierte Form des Gens die Erregbarkeit des Nervensystems erhöht und das Metallgleichgewicht im Gehirn verändert.

Interessanterweise weisen Populationen asiatischer Abstammung eine höhere Prävalenz des Gens für Kälteresistenz und Depressionsanfälligkeit auf, während Populationen afrikanischer Abstammung eine geringere Prävalenz aufweisen. Diese Variation wird auf die Vermischung von Populationen zurückgeführt, die aus Afrika auswanderten und das Denisova-Gen in Asien erbten.

Obwohl die Studie zur Wirkung von Zink in Laborzellen durchgeführt wurde, hoffen die Forscher, ihre Forschung auf Tiermodelle auszuweiten. Weitere Untersuchungen könnten zusätzliche Einblicke in die Beziehung zwischen diesem alten Gen und seinen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit moderner Menschen liefern.

FAQ

F: Was ist das SLC30A9-Gen?



A: Das SLC30A9-Gen ist ein mutiertes Gen, das von der alten menschlichen Spezies Denisova-Menschen geerbt wurde. Es wird angenommen, dass es ihnen einen Vorteil bei der Anpassung an kalte Wetterbedingungen verschafft hat.

F: Wie trägt das SLC30A9-Gen zur Depression bei?



A: Die mutierte Form des SLC30A9-Gens wurde mit einer fehlerhaften Signalübertragung im Gehirn in Verbindung gebracht, was bei modernen Menschen, die dieses Gen erben, möglicherweise das Risiko einer Depression erhöht.

F: Gibt es andere psychische Störungen, die mit dem SLC30A9-Gen in Zusammenhang stehen?



A: Ja, die SLC30A9-Genvariante wurde mit einem erhöhten Risiko für Anorexie, ADHS, Autismus, bipolare Störung, Zwangsstörung und Schizophrenie in Verbindung gebracht.

F: Welche Populationen haben eine höhere Prävalenz des SLC30A9-Gens?



A: Populationen asiatischer Abstammung weisen eine höhere Prävalenz des Gens auf, während Populationen afrikanischer Abstammung eine geringere Prävalenz aufweisen. Es wird angenommen, dass dies auf die Vermischung von Populationen zurückzuführen ist, die aus Afrika ausgewandert sind und das Denisova-Gen in Asien geerbt haben.