Mit-Professoren wurden von Pew Charitable Trusts zu Ermittlern des Innovationsfonds 2023 ernannt

Die MIT-Professoren Gene-Wei Li und Michael Birnbaum wurden von The Pew Charitable Trusts als Ermittler für den Innovationsfonds 2023 anerkannt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt ihre Beiträge zur interdisziplinären Forschung in der Humanbiologie und Krankheit.

Gene-Wei Li, außerordentlicher Professor am Fachbereich Biologie des MIT, ist auf Biophysik spezialisiert und konzentriert sich auf das Verständnis, wie Bakterien die Proteinproduktion optimieren. In Zusammenarbeit mit Katsuhiko Murakami, einem Professor für Biochemie und Molekularbiologie an der Pennsylvania State University, werden sie die komplexe Genetik von Cyanobakterien erforschen. Sie zielen insbesondere darauf ab, die Mechanismen der Transkriptionstermination aufzuklären, einem entscheidenden Schritt in der Genregulation von Cyanobakterien, der noch nicht vollständig verstanden ist. Durch die Kombination ihrer Fachkenntnisse in Transkriptionsregulation und Strukturbiologie hoffen Li und Murakami, ein Modell für die mikrobielle Transkriptionstermination in Cyanobakterien zu entwickeln. Diese Forschung kann zu neuen wissenschaftlichen Ansätzen bei der Untersuchung von Cyanobakterien, photosynthesefördernden Pflanzenzellen und anderen Bakteriengruppen beitragen.

Michael Birnbaum, außerordentlicher Professor für Biotechnik am MIT, konzentriert sich auf die Immunerkennung bei Krebs und Infektionen. Zusammen mit Dan Littman, einem Professor für molekulare Immunologie an der New York University, möchte Birnbaum die Grundursache der entzündlichen Darmerkrankung (IBD) aufklären, einer Autoimmunerkrankung, von der Millionen Menschen betroffen sind. Durch die Kombination von Littmans Forschung über den Einfluss spezifischer Bakterien auf die T-Zell-Entwicklung mit Birnbaums Fachwissen über die T-Zell-Rezeptor-Antigen-Bindung hoffen sie, die spezifischen Mikroben und Antigene zu identifizieren, die für die Auslösung schädlicher Reaktionen im Darm verantwortlich sind. Ihre gemeinsamen Bemühungen könnten zu neuen Behandlungsmöglichkeiten für IBD führen, einschließlich Therapien, die auf pathogene Mikroben oder T-Zellen abzielen.

Die Pew Charitable Trusts engagieren sich seit langem für die Unterstützung bahnbrechender Forschung in verschiedenen Bereichen. Mit der Einführung des Innovationsfonds im Jahr 2017 möchte Pew die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Absolventen seiner biomedizinischen Programme in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika fördern. Durch die Anerkennung von Wissenschaftlern wie Li und Birnbaum möchte Pew bahnbrechende Entdeckungen ermöglichen, die einen nachhaltigen Einfluss auf Gesundheit und Medizin haben werden.

