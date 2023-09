Die Entdeckung von Genen verbessert das Verständnis des Wurzelhaarwachstums und der Nitrataufnahme in Gräsern

By

Forscher der Washington State University haben ein Gen namens „BUZZ“ identifiziert, das eine entscheidende Rolle beim Wachstum von Wurzelhaaren in Pflanzen spielt. Wurzelhaare sind winzige Strukturen, die Pflanzen dabei helfen, Wasser und Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Die Entdeckung dieses Gens wirft nicht nur Licht auf die Mechanismen des Wurzelwachstums, sondern hat auch das Potenzial, die nachhaltige Pflanzenproduktion zu verbessern.

Es wurde festgestellt, dass das BUZZ-Gen das Wurzelwachstum sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit als auch der seitlichen Wurzelbildung als Reaktion auf die Nitratkonzentration im Boden reguliert. Stickstoff ist ein essentieller Nährstoff für das Pflanzenwachstum und Nitrate sind eine Hauptquelle für Stickstoff. Zu verstehen, wie Pflanzen Nitrate finden und nutzen, kann erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft, Düngepraktiken und die ökologische Nachhaltigkeit haben.

Interessanterweise wird das BUZZ-Gen in geringen Mengen exprimiert und wurde noch nie zuvor beschrieben. Dies erschwerte die Identifizierung. Es wird angenommen, dass das Gen bei verschiedenen Grasarten, einschließlich wichtiger Nutzpflanzen wie Weizen, Reis, Mais und Gerste, konserviert ist. Die Verbesserung der Fähigkeit dieser Pflanzen, Nitrate zu finden und effektiv zu nutzen, kann tiefgreifende Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelproduktion haben.

Die Forscher befassen sich nun eingehender mit den Mechanismen, die das BUZZ-Gen steuert. Durch die Aufklärung der spezifischen Funktionen dieses Gens hoffen sie, weitere Einblicke in die Nitratsuche und die Entwicklung des Wurzelsystems zu gewinnen.

Die Studie wurde von Doktoranden des Labors der Washington State University zusammen mit Mitarbeitern anderer Institutionen geleitet. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Grundlagenforschung für das Verständnis grundlegender biologischer Prozesse, die letztendlich zu praktischen Anwendungen bei der Verbesserung und Nachhaltigkeit von Nutzpflanzen führen können.

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: ein essentielles Gen für das Wurzelhaarwachstum nach der Initiation und ein Vermittler der Wurzelarchitektur in Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079