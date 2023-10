Enthüllung des kosmischen Balletts: Eine Milliarden Jahre alte Galaxienkollision

By

Ein atemberaubendes kosmisches Phänomen wurde von Astronomen mit dem Gemini South-Teleskop in Chile eingefangen. Nach einer Milliarden Jahre alten Spiralgalaxienkollision erlebten sie einen spektakulären Anblick wirbelnder Bänder aus interstellarem Staub und Gas, die an Zuckerwatte erinnern und sich sanft um die verschmelzenden Kerne der Vorläufergalaxien wickeln.

NGC 7727, die fragliche seltsame Galaxie, befindet sich etwa 90 Millionen Lichtjahre von unserer Milchstraße entfernt im Sternbild Wassermann. Tief in diesem himmlischen Chaos liegt ein Paar supermassereicher Schwarzer Löcher, deren gravitative Umarmung unvorstellbar ist. Eines der gigantischen Schwarzen Löcher verfügt über eine atemberaubende Masse von 154 Millionen Sonnenmassen, während sein Begleiter 6.3 Millionen Sonnenmassen wiegt. Bemerkenswert ist, dass diese kolossalen Objekte nur 1600 Lichtjahre voneinander entfernt liegen und das der Erde am nächsten liegende bekannte Paar supermassereicher Schwarzer Löcher darstellen.

Wissenschaftler sagen voraus, dass diese gigantischen Schwarzen Löcher im Laufe der nächsten 250 Millionen Jahre schließlich verschmelzen und ein noch riesigeres Schwarzes Loch bilden werden. Auch das Schicksal von NGC 7727 selbst wird sich dramatisch verändern. Die Galaxie, die derzeit voller junger Sterne und leuchtender Sternentstehungszentren ist, wird sich allmählich beruhigen und in eine elliptische Galaxie übergehen, die überwiegend aus älteren Sternen mit minimaler Sternentstehung besteht – ein Prozess, der einen möglichen Einblick in die Zukunft unserer Milchstraße und ihrer Nachbarn bietet Andromeda-Galaxie, dazu bestimmt, in Milliarden von Jahren zu verschmelzen.

Das atemberaubende Bild, das vom auf Gemini South montierten Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) aufgenommen wurde, zeigt die Leistung und Präzision dieser hochmodernen Teleskope, die Teil des International Gemini Observatory sind, das vom NOIRLab der National Science Foundation betrieben wird. Die beiden optischen/Infrarot-Teleskope mit einem Durchmesser von 8.1 Metern sind strategisch an zwei der schönsten Beobachtungsstandorte der Erde platziert und bieten unübertroffene Möglichkeiten sowohl in der optischen als auch in der Infrarot-Astronomie.

Begleiten Sie uns auf diesem kosmischen Ballett, bei dem wir die Geheimnisse des Weltraums lüften und die Geheimnisse lüften, die in den Kollisionen und Verschmelzungen von Galaxien verborgen sind, und so ein beeindruckendes Porträt des riesigen und sich ständig weiterentwickelnden Universums zeichnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie weit ist NGC 7727 von der Milchstraße entfernt?



A: NGC 7727 ist etwa 90 Millionen Lichtjahre von unserer Milchstraßengalaxie entfernt.

F: Wie groß sind die Massen der supermassiven Schwarzen Löcher in NGC 7727?



A: Eines der Schwarzen Löcher in NGC 7727 hat eine Masse von 154 Millionen Sonnenmassen, während das andere eine Masse von 6.3 Millionen Sonnenmassen hat.

F: Wie weit sind die supermassiven Schwarzen Löcher in NGC 7727 voneinander entfernt?



A: Die supermassereichen Schwarzen Löcher in NGC 7727 liegen etwa 1600 Lichtjahre voneinander entfernt.

F: Werden die supermassiven Schwarzen Löcher irgendwann zu einem einzigen verschmelzen?



A: Ja, Wissenschaftler sagen voraus, dass die supermassiven Schwarzen Löcher in NGC 7727 in etwa 250 Millionen Jahren verschmelzen und ein noch massereicheres Schwarzes Loch bilden werden.

F: Was passiert mit NGC 7727, nachdem sich der Staub gelegt hat?



A: Nachdem sich die Kollision gelegt hat, wird sich NGC 7727 in eine elliptische Galaxie verwandeln, die aus älteren Sternen mit sehr geringer Sternentstehung besteht.

F: Mit welchem ​​Instrument wurde das Bild von NGC 7727 aufgenommen?



A: Das Bild von NGC 7727 wurde mit dem Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) aufgenommen, der am Gemini South-Teleskop montiert ist.