Die mechanischen Auswirkungen von Training auf das Muskelwachstum werden mithilfe einer innovativen Gelmatte untersucht

Sport hat bekanntermaßen viele Vorteile für unseren Körper, unter anderem stärkt und strafft er unsere Muskeln. Die genauen Mechanismen hinter diesem Prozess sind jedoch weiterhin ein Rätsel. Forscher am MIT haben eine einzigartige Trainingsmatte aus Hydrogel entwickelt, mit der sie die rein mechanischen Auswirkungen von Training auf mikroskopischer Ebene untersuchen können.

Die etwa viertelgroße Gelmatte enthält winzige magnetische Partikel. Durch die Verwendung eines externen Magneten unter der Matte, um diese Partikel zu bewegen, kann das Gel wie eine vibrierende Matte zum Wackeln gebracht werden, wodurch die Kräfte simuliert werden, die die Muskeln während des Trainings erfahren. Auf dem Gel werden Muskelzellen gezüchtet und die Forscher beobachten, wie sie auf die mechanische Belastung durch die Magnetvibrationen reagieren.

Die ersten Erkenntnisse zeigen, dass durch konsequentes mechanisches Training Muskelfasern in eine koordinierte Richtung wachsen können. Diese ausgerichteten und trainierten Fasern sind in der Lage, sich zusammenzuziehen. Dies deutet darauf hin, dass das Gel dazu verwendet werden könnte, das Wachstum von Muskelfasern zu steuern, was möglicherweise zur Bildung organisierter Schichten fester und funktioneller Muskeln führen könnte. Solche Muskeln könnten in weichen Robotern oder zur Reparatur von beschädigtem Gewebe eingesetzt werden.

Dr. Ritu Raman vom MIT hofft, dass diese neue Plattform das Muskelwachstum nach einer Verletzung unterstützen oder die Auswirkungen des Alterns abmildern kann. Durch ein besseres Verständnis der Auswirkungen verschiedener mechanischer Kräfte, insbesondere körperlicher Betätigung, auf Muskelgewebe auf zellulärer Ebene können Forscher innovative Wege zur Wiederherstellung der Mobilität von Menschen mit motorischen Störungen entwickeln und flexible Roboter entwickeln.

Die Gelmatte mit dem Namen „MagMA“ (Magnetic Matrix Actuation) bietet eine nichtinvasive Methode zur Formung von Muskelfasern und zur Untersuchung ihrer Reaktion auf körperliche Betätigung. Mit diesem innovativen Gel wollen die Forscher auch andere Zelltypen und deren Reaktion auf mechanische Stimulation untersuchen.

Diese Studie stellt einen neuartigen Ansatz vor, um Muskelzellen mithilfe einer wackeligen Gelmatte dazu zu ermutigen, sich auszurichten und ihr Wachstum zu koordinieren. Dies hat das Potenzial, das Muskelgewebe-Engineering voranzutreiben und unser Verständnis der Auswirkungen mechanischer Kräfte auf das Zellverhalten zu vertiefen.

