Studie zeigt höhere Raten von Essattacken bei LGBTQ+-Jugendlichen

Eine kürzlich im Journal of Eating Disorders veröffentlichte Studie zeigt, dass lesbische, schwule und bisexuelle (LGB) Jugendliche in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu ihren heterosexuellen Altersgenossen eine deutlich höhere Prävalenz von Essattacken haben. Die von Dr. Jason Nagata von der University of California in San Francisco geleitete Studie legt nahe, dass die Diskriminierung und Stigmatisierung von LGBTQ+-Jugendlichen zu diesem erhöhten Risiko für Essstörungen beitragen könnte.

Die Forscher analysierten Daten von über 10,000 Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren, die an der Adolescent Brain Cognitive Development Study teilnahmen. Sie fanden heraus, dass LGB-Jugendliche mehr als doppelt so häufig über Essattacken berichten, die durch den Verzehr ungewöhnlich großer Nahrungsmengen und das Gefühl, nicht in der Lage zu sein, mit dem Essen aufzuhören, gekennzeichnet sind. Die Studie ergab auch, dass jugendliche Jungen im Vergleich zu Mädchen eine um 28 % höhere Wahrscheinlichkeit hatten, Essattacken zu verüben.

Laut Dr. Kyle Ganson, einem Co-Autor der Studie, könnte diese Geschlechterungleichheit mit dem Wunsch der Jungen nach Muskulatur und einem größeren Körperbau zusammenhängen. Jungen, die diese Ziele erreichen möchten, nehmen möglicherweise größere Mengen an Nahrung zu sich, was zu häufigen Essattacken führen kann.

Die Binge-Eating-Störung ist zwar wenig erforscht und wird oft missverstanden, ist aber die häufigste Essstörung in den USA. Sie kann schwerwiegende psychische Auswirkungen wie Depressionen und Angstzustände sowie langfristige körperliche Gesundheitskomplikationen wie Diabetes und Herzerkrankungen haben.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen Unterstützung für Jugendliche mit Essstörungen. Für eine wirksame Behandlung ist ein umfassender Ansatz unter Einbeziehung von Fachkräften für psychische Gesundheit, Medizin und Ernährung von entscheidender Bedeutung. Dr. Nagata betont, dass Gesundheitsdienstleister angesichts des höheren Risikos, Essstörungen zu entwickeln, ein integratives und einladendes Umfeld für LGBTQ+-Jugendliche schaffen sollten.

Zusammenfassend wirft diese Studie Licht auf die Unterschiede in der Prävalenz von Essattacken bei LGBTQ+-Jugendlichen. Es unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Interventionen und Unterstützungssysteme, um die spezifischen Herausforderungen dieser gefährdeten Bevölkerungsgruppe zu bewältigen.

Quelle:

– Jason M. Nagata et al., Die soziale Epidemiologie der Binge-Eating-Störung und des Verhaltens bei frühen Jugendlichen, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x