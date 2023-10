Eine neue Art von Sauropoden-Dinosauriern in Spanien ausgegraben

Eine neue Studie hat die Entdeckung einer bisher unbekannten Art von Sauropodendinosauriern ergeben, die vor 122 Millionen Jahren auf der heutigen Iberischen Halbinsel lebten. Diese neue Dinosaurierart mit dem Namen Garumbatitan morellensis wurde in Morella, Spanien, gefunden und hat unser Verständnis der Vielfalt der Dinosaurier aus der frühen Kreidezeit in Europa erweitert.

Die Fossilien dieses neu entdeckten Dinosauriers wurden in der Fossilienfundstelle Sant Antoni de la Vespa in Morella ausgegraben. Dieser Standort verfügt über eine der höchsten Konzentrationen an Sauropodendinosaurierknochen aus der europäischen Unterkreide und hat wichtige Einblicke in die Dinosaurierfauna der damaligen Zeit geliefert. In dieser Lagerstätte wurden die Überreste von mindestens vier Individuen gefunden, darunter drei von Garumbatitan morellensis.

Der leitende Forscher Pedro Mocho, ein Paläontologe von der Universität Lissabon, beschrieb eines der Individuen als besonders groß, mit Wirbeln von über einem Meter Breite und einem Oberschenkelknochen, der eine Länge von zwei Metern erreichen konnte. Sie fanden auch zwei fast vollständige und gegliederte Füße, ein seltener Fund in den geologischen Aufzeichnungen.

Wissenschaftler konnten Garumbatitan morellensis anhand seiner besonderen anatomischen Merkmale von anderen Sauropodendinosauriern unterscheiden. Die Oberschenkel- und Fußmorphologie unterscheidet ihn von seinen Zeitgenossen und ähnelt Sauropoden aus der späten Kreidezeit. Diese Studie beleuchtet auch die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Garumbatitan morellensis und anderen Sauropoden aus der frühen Kreidezeit der Iberischen Halbinsel.

Darüber hinaus beleuchtet diese Forschung die komplexe Evolutionsgeschichte der Sauropoden aus der europäischen Kreidezeit, was auf die Verbreitung von Arten zwischen Kontinenten hindeutet. Die Ergebnisse weisen auch auf Beziehungen zwischen europäischen Sauropoden und solchen aus Asien, Nordamerika und Afrika hin.

Die in der Lagerstätte Sant Antoni de la Vespa entdeckten Fossilien werden weiter untersucht und restauriert und liefern wertvolle Einblicke in die frühe Entwicklung der Sauropoden, die in den letzten Millionen Jahren des Mesozoikums die Dinosaurierfauna dominierten.

Quelle:

