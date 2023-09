Eine neue Sauropoden-Dinosaurierart in Spanien entdeckt

Eine neue Studie hat die Entdeckung einer bisher unbekannten Sauropodendinosaurierart enthüllt, die vor etwa 122 Millionen Jahren einst auf der Iberischen Halbinsel lebte. Dieser Dinosaurier mit dem Namen Garumbatitan morellensis hat die Vielfalt der in Europa in der frühen Kreidezeit bekannten Dinosaurier erweitert. Die Fossilien von Garumbatitan wurden in Morella, Spanien, gefunden, wo sich einer der besten Fossilienfunde aus dieser Zeit befindet.

Die Sedimentablagerungen in der Region Els Ports de Morella enthalten eine Fülle von Dinosaurierfossilien aus der frühen Kreidezeit. Die Region Morella ist als Ort bekannt, an dem die ersten Dinosaurierreste in Spanien entdeckt wurden. In den letzten Jahren wurden in diesem Gebiet zahlreiche Fossilien mesozoischer Wirbeltiere gefunden, darunter Ornithopoden- und Sauropodendinosaurier.

Garumbatitan morellensis wurde von einem Team portugiesischer und spanischer Paläontologen beschrieben. Die neue Dinosaurierart gehört zur Gruppe der Sauropoden, die aus großen vierbeinigen pflanzenfressenden Dinosauriern mit langen Hälsen und Schwänzen besteht. Die Fossilien von Garumbatitan wurden am Fossilienstandort Sant Antoni de la Vespa ausgegraben, wo eine der größten Konzentrationen von Sauropoden-Dinosaurierresten aus der Unterkreide in Europa identifiziert wurde.

Die Fossilien von Garumbatitan verraten seine Größe, mit Wirbeln von über einem Meter Breite und einem Oberschenkelknochen, der eine Länge von zwei Metern erreichen konnte. Die Entdeckung fast vollständiger und gegliederter Füße ist in den geologischen Aufzeichnungen selten. Die Studie liefert eine detaillierte Beschreibung der anatomischen Eigenschaften von Garumbatitan und hebt seine einzigartige Femur- und Fußmorphologie hervor.

Diese Studie untersucht auch die evolutionären Beziehungen zwischen Garumbatitan morellensis und anderen Sauropodendinosauriern aus der frühen Kreidezeit auf der Iberischen Halbinsel. Garumbatitan gilt als eines der urtümlichsten Mitglieder der Somphospondyli-Gruppe, die in der Kreidezeit vielfältig und häufig vorkam, am Ende des Mesozoikums jedoch ausstarb.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die komplexe Evolutionsgeschichte der Sauropoden in der europäischen Kreidezeit, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel. Das Vorkommen von Arten, die mit Abstammungslinien aus Asien, Nordamerika und Afrika verwandt sind, deutet auf Perioden der Ausbreitung der Fauna zwischen den Kontinenten hin. Die Restaurierung aller gefundenen Fossilien wird zu einem besseren Verständnis der anfänglichen Entwicklung der Sauropoden im Mesozoikum beitragen.

